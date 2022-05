Vào thập niên 1990, Lee Ji Hye là nữ idol được yêu thích trong nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ S#arp . Tuy nhiên, vì Lee Ji Hye vướng tranh cãi bất hòa với bạn cùng nhóm Seo Ji Young nên nhóm nhạc đã tan rã, tên tuổi nữ idol bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù thực chất cô mới là nạn nhân.

Lee Ji Hye ra album solo và đóng phim nhưng không đạt được nhiều thành công. Cô kết hôn với ông xã Moon Jae Wan từ năm 2017 và lên chức mẹ của 2 đứa con.



Trong chương trình Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny phát sóng vào ngày 2/5, Lee Ji Hye đã tiết lộ cô mắc bệnh tim khi cùng chồng tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Được biết sau khi sinh con thứ 2, nữ diễn viên kiêm ca sĩ bị phù nề và khó thở.

Bác sĩ chẩn đoán Lee Ji Hye bị suy giảm chức năng tim, số lương mạch máu của cô là hơn 10.000, cao gấp đôi so với người bình thường. Sau 3 tháng điều trị, bệnh tình của Lee Ji Hye đã suy giảm nhưng không thể khỏi hẳn, cô sẽ phải tiếp tục sống chung với căn bệnh này.

Lee Ji Hye cùng ông xã đến bệnh viên khám tim

Cô bật khóc khi nghe bác sĩ chẩn đoán

Lời chia sẻ của Lee Ji Hye khiến nhiều khán giả xót xa. Trong lần tái khám này, bác sĩ cho biết Lee Ji Hye mắc bệnh tim trước khi mang thai. Trong quá trình thai kỳ và sinh nở, nhịp tim của cô càng tăng lên và khiến bệnh tình càng trở nặng.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên rơi nước mắt khi nghe chẩn đoán của bác sĩ: "Tôi cứ nghĩ rằng mình khỏe mạnh, nên rất buồn khi mọi chuyện thành ra thế này. Tôi phải giữ gìn sức khỏe thật tốt vì đã là mẹ của 2 đứa con".

Cũng trong chương trình này, Lee Ji Hye và ông xã Moon Jae Wan tiết lộ rằng họ từng suýt ly hôn khi sinh con thứ 2 vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên cuối cùng 2 vợ chồng đã quyết định ngồi lại trò chuyện, lắng nghe nhau và thay đổi ý định. Họ vẫn sẽ tiếp tục là 1 gia đình, cùng nhau chăm lo cho 2 con nhỏ.

Lee Ji Hye từng là thành viên...

... của nhóm nhạc S#arp đình đám thập niên 1990

Tuy nhiên vụ việc ẩu đả với thành viên Seo Ji Young cùng nhóm đã khiến tên tuổi cô xuống dốc. Sau quãng thời gian dài bị công chúng quay lưng, Lee Ji Hye mới được minh oan. Thực chất Seo Ji Young đã dựng chuyện, khai gian trong vụ ẩu đả

