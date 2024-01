Nữ ca sĩ bị nhân vật nổi tiếng nhất showbiz quấy rối tình dục, phản ứng vô tình của bạn trai sau đó gây phẫn nộ

Tối 19/1, tờ TVReport đưa tin nữ ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản Mai Endo (cựu thành viên nhóm nhạc Idoling!!!) vừa khiến cộng đồng mạng châu Á xôn xao khi lần đầu chia sẻ câu chuyện bị quấy rối tình dục. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ cho biết từng bị nhân vật nổi tiếng nhất làng giải trí Nhật Bản sàm sỡ.

Mai nhớ lại trải nghiệm đáng sợ: “Sau 1 buổi tụ họp với đồng nghiệp, tôi bất ngờ bị đẩy vào chiếc taxi. Dù bị ép lên xe nhưng ban đầu tôi không từ chối do xung quanh đều là người quen. Rồi tôi nhận ra trong xe còn có nhân vật nổi tiếng nhất làng giải trí Nhật Bản. Người này dùng vũ lực nhằm sàm sỡ, sờ soạng tôi. Đồng thời, ông ta còn nói với tôi rằng ‘Em có biết là anh thích em tới nhường nào không?’. Tôi ra sức phản kháng và tìm mọi cách để xuống xe”.

Mai bị nhân vật quyền lực quấy rối trên xe ô tô

Sau vụ việc, Mai vội tới chỗ bạn trai khóc lóc và kể rõ sự tình. Những tưởng nữ ca sĩ được bạn trai an ủi, nào ngờ cô lại bị người yêu khiển trách, đổ lỗi. Thái độ vô tình của nửa kia khiến nữ ngôi sao rất buồn lòng và cảm thấy thất vọng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước động thái của bạn trai nữ thần tượng sinh năm 1988.

Cựu thành viên Idoling!!! cho biết vụ việc quấy rối đã khiến cô bị tổn thương nặng nề về tinh thần: “Tôi tắm trong nhiều giờ, thậm chí kỳ cọ cơ thể tới mức chảy máu. Nếu hắn ta hiếp dâm tôi, tôi nhất định sẽ trình báo với cảnh sát và thu thập bằng chứng. Sau sự việc ngày đó, tôi tuyên bố với quản lý rằng mình sẽ không bao giờ giao thiệp với những nhân vật quyền lực trong giới giải trí nữa”.

Bạn trai tỏ ra vô tình trước tình cảnh đáng thương của nữ ca sĩ

Mai cũng hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho những nạn nhân giống như cô để họ mạnh mẽ đứng lên tố cáo hành vì quấy rối tình dục: “Hồi đó chưa có phong trào #Me Too. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi có thể nói lên câu chuyện của bản thân. Nếu chỉ dựa vào sức của 1 người thì có lẽ không đủ. Nhưng như mọi người vẫn hay nói: ‘Chẳng có gì phải sợ nếu như chúng ta cùng nhau đoàn kết’. Bản thân tôi đã được tiếp thêm sự can đảm sau khi chứng kiến nhiều người đứng lên tố cáo hành vi quấy rối tình dục. Tôi hy vọng mình cũng góp phần tiếp thêm sức mạnh cho các nạn nhân khác để họ đừng lên vạch trần kẻ xấu”.

Mai Endo chính thức ra mắt làng giải trí Nhật Bản với tư cách thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Idoling!!! vào năm 2006. Đến năm 2014, người đẹp rời nhóm để tập trung phát triển sự nghiệp solo. Bên cạnh ca hát, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn ở mảng phim truyền hình, điện ảnh với nhiều vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm như ShakenBabyY! Shakespeare Syndrome, Koneko no Kimochi...

Mai gặt hái được nhiều thành công ở 2 lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất

Nguồn: Kbizoom