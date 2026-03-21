Nữ ca sĩ bị hành hung nghiêm trọng, còn bị ép viết thư xin lỗi

Mới đây, nữ idol Hyunjung của nhóm Rolling Quartz đã đăng những hình ảnh đáng lo ngại trên trang cá nhân. Trong ảnh, cô cho thấy những vết thương ở cổ và mặt. Nữ idol chia sẻ rằng mình là nạn nhân của một vụ tấn công ngẫu nhiên, đồng thời cảnh báo người theo dõi nên cảnh giác với những cá nhân "có vấn đề về tâm thần" xung quanh họ.

Hyunjung viết: "Hãy cẩn thận với bất kỳ người nào có vấn đề về sức khỏe tâm thần ở gần bạn. Tôi đã là nạn nhân của một vụ tấn công ngẫu nhiên" . Nhiều người bày tỏ sự lo ngại cho Hyunjung sau vụ tấn công, dường như do một người lạ mặt không quen biết thực hiện.

Ảnh: Koreaboo

Cận cảnh những vết thương của Hyunjung.

Tuy nhiên sau đó, công ty quản lý Rolling Star Entertainment đã chia sẻ thông tin cập nhật trên mạng xã hội của nhóm, giải quyết tình huống và xin lỗi vì những lo ngại đã gây ra. Thông báo cũng cho biết Hyunjung đang suy ngẫm về việc gây ra sự lo lắng cho khán giả. Nữ idol nhóm Rolling Quartz cũng đăng lời xin lỗi trên tài khoản của mình, nói rằng cô vô cùng xấu hổ về hành động của mình.

Kết quả là nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ, đặt câu hỏi tại sao Hyunjung là nạn nhân nhưng lại phải xin lỗi. "Tôi không biết cô ấy là ai nhưng tôi sắp nổi điên lên rồi. Việc phải xin lỗi trong khi chính mình mới là người bị tấn công là điều nực cười", "Xin lỗi ư? Nghệ sĩ của công ty bị người lạ làm tổn thương và bạn đã giải quyết 'một cách hòa giải'? Công ty nên làm rõ điều đó, chứ không phải xin lỗi vì quản lý sai nghệ sĩ của mình. Cô ấy hoàn toàn có quyền báo cáo vụ việc cho cảnh sát. Sao tự nhiên nạn nhân lại không còn là nạn nhân nữa? Thật vô lý! Mong cô ấy sớm bình phục".. .

Tuy nhiên những thông tin bổ sung từ các bài đăng của công ty Rolling Star Entertainment dường như cho thấy 1 quan điểm ít phiến diện hơn, nói rằng đó là một cuộc tranh chấp song phương. Công ty cũng cho biết các yếu tố pháp lý đã ngăn cản việc công bố thêm thông tin.

Hyunjung lên tiếng xin lỗi và gây ra tranh cãi.

Rolling Quartz là ban nhạc rock 5 thành viên, ra mắt vào tháng 12/2020 dưới trướng Rolling Star Entertainment. Trong năm đầu tiên hoạt động, Rolling Quartz chủ yếu biểu diễn tại các câu lạc bộ, đặc biệt là ở khu vực Hongdae của Seoul. Đến năm 2020, họ hoạt động năng nổ trên mạng xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tất cả các thành viên đều tham gia vào quá trình sản xuất bài hát, bao gồm lời bài hát, sáng tác và phối khí. Vào tháng 2/2022, ban nhạc đã phát hành EP đầu tiên của họ mang tên Fighting , lọt vào top 5 bảng xếp hạng album nhạc rock của Mỹ trên iTunes, trở thành ban nhạc indie Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này.

Rolling Quartz là ban nhạc rock có 5 thành viên.

