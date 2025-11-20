Nữ ca sĩ bị gần 90.000 người đệ đơn cấm diễn

Nhóm nhạc aespa được giới thiệu sẽ trình diễn trong chương trình đặc biệt cuối năm Kōhaku Uta Gassen của đài NHK Nhật Bản. Tuy nhiên, ồn ào xảy ra khi nhiều kiến nghị yêu cầu cấm thành viên người Trung Quốc - Ningning - tham dự.

Sau khi kiến nghị được lập, số lượng chữ ký tăng nhanh chóng, buộc công ty chủ quản của nhóm là SM Entertainment phải đưa ra phản hồi.

Ca sĩ Ning Ning - thành viên người Trung Quốc - trong nhóm nhạc Kpop aespa.

Bản kiến nghị xuất phát từ việc thành viên Ningning nhóm aespa đăng tải đoạn video khoe chiếc đèn đám mây hình nấm trên nền tảng Bubble: “Tôi vừa mua chiếc đèn dễ thương này, mọi người thấy sao?”. Hình dáng của chiếc đèn khá đặc biệt, nhiều cư dân mạng nói nó mô phỏng hình ảnh vụ nổ bom nguyên tử năm 1945, gợi nhớ đến thảm kịch khiến hàng loạt người dân Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) thiệt mạng.

NHK đã liên hệ SM Entertainment và phía công ty cho biết họ không hề có ý xúc phạm. “Chúng tôi đã được thông báo về sự việc và phía công ty cho biết thành viên không có ý coi thường hay chế giễu các nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử”, NHK dẫn lời SM Entertainment.

Tuy vậy, phản hồi này dường như không xoa dịu được dư luận. Trên Change.com hiện đã đạt khoảng 86.000 chữ ký yêu cầu nhóm aespa không được biểu diễn. Bản kiến nghị về vụ việc trên nền tảng X (Twitter cũ) thu về hơn 220.000 lượt thích và gần 110 triệu lượt xem. Cư dân mạng chỉ trích thần tượng sinh năm 2002 thiếu tinh tế.

Tính đến thời điểm này, aespa vẫn nằm trong danh sách biểu diễn của chương trình.

Truyền thông Nhật Bản nhận định aespa đang trở thành “một trong những nạn nhân văn hóa lớn nhất của rạn nứt ngoại giao Trung - Nhật”, đồng thời cho rằng sự xuất hiện của nhóm trong chương trình ngày 31/12 có thể trở thành thước đo cho quan hệ song phương thời gian tới.

Nhóm nhạc nữ aespa.

Tờ Sing Tao Daily (Hong Kong, Trung Quốc) và China News Service ngày 19/11 cho hay nền tảng âm nhạc QQ Music bất ngờ hủy fanmeeting của nhóm nam Nhật Bản JO1 dự kiến diễn ra ngày 17/11 ở Quảng Châu. Lý do hủy vì bất khả kháng. Toàn bộ hoạt động VIP liên quan cũng bị hủy bỏ.

JO1 là nhóm gồm 11 thành viên bước ra từ chương trình Produce 101 Japan, có lượng người hâm mộ lớn tại Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng quyết định hủy sự kiện là hệ quả trực tiếp từ căng thẳng ngoại giao leo thang.

Gần đây, Trung Quốc siết chặt áp lực với Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực như du lịch, giáo dục và văn hóa. Các biện pháp bao gồm dừng bán tour tới Nhật, hủy chương trình trao đổi đại học và trì hoãn phát hành các phim hoạt hình Nhật Bản.

Theo Straits Times , các nhà phát hành phim tại Trung Quốc đã tạm dừng công chiếu ít nhất hai bộ phim Nhật Bản trong bối cảnh tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh ngày càng gay gắt. Đài truyền hình trung ương CCTV gọi là “quyết định thận trọng”, có tính đến tâm lý khán giả trong nước.

Việc hoãn chiếu diễn ra chỉ hai tuần sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan.

Các hãng phát hành phim tại Trung Quốc đã tạm dừng chiếu ít nhất 2 bộ phim Nhật Bản, trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Tokyo và Bắc Kinh ngày càng căng thẳng.

Theo kiểm chứng với các đơn vị nhập khẩu và phát hành phim, CCTV cho biết một số tác phẩm Nhật Bản là Crayon Shin-chan The Movie: Super Hot! Scorching Kasukabe Dancers và Cells at Work! sẽ không được công chiếu tại Trung Quốc như kế hoạch.

Bộ phim hoạt hình Demon Slayer: Infinity Castle ban đầu nhận phản hồi tích cực, nhưng doanh thu phòng vé giảm mạnh sau phát biểu của bà Takaichi, do “sự bất bình sâu sắc của khán giả Trung Quốc”, CCTV đưa tin tối 17/11.

Theo CCTV, các đơn vị nhập khẩu và phát hành phim quyết định lắng nghe phản ứng thị trường, tôn trọng cảm xúc người xem và tạm hoãn lịch chiếu của những bộ phim sắp ra mắt.