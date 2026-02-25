Nữ ca sĩ bị chị em cạch mặt, cấm cửa tham gia kỷ niệm 10 năm?

Vào ngày 23/2, Swing Entertainment xác nhận nhóm nhạc nữ I.O.I đang chuẩn bị cho màn comeback vào tháng 5 sắp tới. Dự án sắp tới kỷ niệm 10 năm ra mắt của nhóm nhạc từ chương trình Produce 101 đánh dấu một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa đối với những người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu. Tuy nhiên, công ty cho biết 2 thành viên Kang Mina và Chu Khiết Quỳnh sẽ không thể tham gia các hoạt động kỷ niệm do lịch trình bận rộn, khiến người hâm mộ thất vọng.

Tuy nhiên khi tin tức được công bố, người hâm mộ bắt gặp Chu Khiết Quỳnh đang ở Seoul, Hàn Quốc. Điều này làm dấy lên những đồn đoán mới trong cộng đồng fan I.O.I. Trong loạt ảnh này, nữ idol người Trung Quốc khoe vẻ ngoài thanh lịch và thuần khiết trong tiết mùa đông, đội mũ beret và mặc áo len đỏ, nhìn thẳng vào ống kính. Những bức ảnh đời thường khác ghi lại khoảnh khắc nữ idol sinh năm 1998 mỉm cười với món bánh cá - món ăn vặt mùa đông được yêu thích của Hàn Quốc, và thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc tại một nhà hàng địa phương, hé lộ cuộc sống thường nhật của cô tại thành phố từng gắn bó 1 thời tuổi trẻ.

Chu Khiết Quỳnh không tham dự kỷ niệm 10 năm ra mắt I.O.I...

... nhưng lại có mặt ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Allkpop

1 bộ phận fan thể hiện sự hào hứng trước chuyến đi của Chu Khiết Quỳnh tại Seoul, đăng tải những bình luận như: “Tôi tưởng cô ấy không tham gia. Sao cô ấy lại ở Seoul?”, “Liệu đây có phải là một sự xuất hiện bất ngờ?” và “Liệu một cuộc hội ngộ đầy đủ các thành viên vẫn còn khả thi?”.

Tuy nhiên, nhiều fan đồn đoán về mối quan hệ giữa nữ idol này và các thành viên nhóm nhạc I.O.I. Họ đưa ra khả năng có thể Chu Khiết Quỳnh đã bị chị em "cạch mặt", cấm cửa tham gia hoạt động kỷ niệm 10 năm, nên cô dù có mặt ở Seoul cũng không thể tham gia. Cũng có thể nữ idol này không còn muốn liên hệ với nhóm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của cư dân mạng.

Ảnh: Allkpop

Việc nữ idol ở Seoul đã khiến cư dân mạng đưa ra nhiều đồn đoán. Ảnh: Allkpop

Chu Khiết Quỳnh sinh năm 1998, là thực tập sinh của công ty Pledis Entertainment. Cô tham gia chương trình Produce 101 năm 2016 và giành suất ra mắt với nhóm nhạc dự án I.O.I. Sau khi hết thời gian hoạt động với I.O.I, Chu Khiết Quỳnh trở lại Pledis Entertainment và ra mắt cùng PRISTIN, tuy nhiên đáng tiếc là nhóm nhạc này cũng sớm tan rã.

Chu Khiết Quỳnh trở về Trung Quốc hoạt động, theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và tham gia các chương trình giải trí, đồng thời xây dựng lượng fan lớn nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và sự nghiệp phát triển ổn định. Hiện tại, sự chú ý đang tập trung vào việc chuyến thăm Seoul gần đây của cô ấy chỉ đơn thuần là vì lý do cá nhân hay có liên quan đến dự án kỷ niệm 10 năm của I.O.I.

Trong khi đó, dự án kỷ niệm 10 năm của I.O. I sẽ có sự tham gia của các thành viên Lim Nayoung, Chungha, Kim Sejeong, Jung Chaeyeon, Kim Sohye, Yoo Yeonjung, Choi Yoojung, Kim Doyeon và Jeon Somi. Nhóm dự định khởi động lễ kỷ niệm bằng việc phát hành album mới và một buổi concert tại Seoul, tiếp theo là một chuyến lưu diễn châu Á.

Chu Khiết Quỳnh trở về Trung Quốc hoạt động sau khi I.O.I và PRISTIN tan rã. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop



