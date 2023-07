Nữ ca sĩ bị cấm sóng vì quá khiêu gợi

Tháng 7, báo chí Hàn Quốc đưa tin Hwasa của MAMAMOO bị Hiệp hội phụ huynh học sinh tại Hàn Quốc khiếu nại với cảnh sát vì biểu diễn một số động tác gợi dục tại lễ hội Đại học Sungkyungkwan ngày 12/5. Sở cảnh sát Seongdong, Seoul, sau đó mở cuộc điều tra.

Vụ việc về Hwasa nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Người hâm mộ còn nhắc lại câu chuyện tương tự của một nữ ca sĩ khác. Đó là Kim Wan Sun, ca/nhạc sĩ nhạc pop nổi tiếng ở Hàn Quốc vào giữa những năm 1980 và đầu những năm 1990. Cô được mệnh danh là “Madonna Hàn Quốc”.

Hwasa (áo đỏ) và Kim Wan Sun đều là những nữ ca sĩ theo phong cách gợi cảm và gặp rắc rối vì hình ảnh đó. Ảnh: Twitter.

Vài thập kỷ trước, Kim Wan Sun cũng phải đối mặt với tình huống gần giống như Hwasa phải đối mặt hiện tại. Giọng ca sinh năm 1969 chia sẻ câu chuyện của mình trong một tập Dancing Queens on the Road (tvN), cũng có em út nhóm MAMAMOO góp mặt. Theo Koreaboo , Dancing Queens on the Road theo chân 5 ngôi sao Kpop thuộc các thế hệ khác nhau (bao gồm Kim Wan Sun, Uhm Jung Hwa, Lee Hyori, BoA và Hwasa) di chuyển khắp đất nước để biểu diễn và giao lưu với người hâm mộ tại nhiều địa điểm khác nhau.



Kim Wan Sun từng bị cấm sóng 6 tháng vì có màn trình diễn quá khiêu gợi. Ảnh: IG.

Trong tập 4 lên sóng vào giữa tháng 6, khi đang trên đường đến Gwangyang, các ca sĩ thảo luận về những bài hát giành vị trí số một trong các chương trình âm nhạc.

Kim Wan Sun tiết lộ phải đến album thứ năm, cô mới giành được vị trí đầu tiên trong một chương trình, khiến các thành viên còn lại sửng sốt. Những bản hit gắn liền với tên tuổi cô như Dance in the Rhythms và Tonight chưa bao giờ chiến thắng.

Uhm Jung Hwa, cùng thời với Kim Wan Sun, giải thích vào những năm 1980, mọi người không đánh giá cao nhạc dance, mà chỉ xem trọng ballad hoặc rock ballad. Kim Wan Sun bổ sung cụm từ “nhạc dance” thậm chí không tồn tại trong vốn từ vựng của công chúng vào thời điểm đó.

Diva 54 tuổi tiết lộ thêm vào thời gian đó, ngay cả từ “sexy” cũng không được sử dụng phổ biến ở xứ sở củ sâm. Vì vậy, cô thường bị coi là ca sĩ “khiêu dâm”.

Uhm Jung Hwa đồng ý với đàn chị. Cô cho biết màn ra mắt của Kim gây chấn động ngành giải trí vì quá nóng bỏng.

Đáng nói, thứ khiêu khích trong tiết mục của Kim không đến từ trang phục, mà là những ca khúc do cô thể hiện. Mặc dù vậy, các đài truyền hình cho rằng cô quá khiêu gợi và cấm cô xuất hiện trên TV 6 tháng.

Các nữ idol khác đều ngạc nhiên trước lệnh cấm. Họ nhận định cấm sóng Kim là vô lý. “Cô ấy nóng bỏng quá mức đối với TV”, Uhm Jung Hwa phá lên cười.

Hiện tại, sau 37 năm vào nghề, Kim Wan Sun là huyền thoại trong lòng nhiều thế hệ idol, vẫn được yêu thích trong ngành giải trí Hàn Quốc. Cô trẻ trung và gợi cảm thách thức tuổi tác.

Kim Wan Sun trẻ trung không ngờ ở tuổi 54. Ảnh: IG.

Kim Wan Sun (váy đỏ) không có sự chênh lệch nhiều khi đứng cạnh các đàn em kém tuổi hơn. Cô lớn hơn Hwasa (váy tím) 26 tuổi. Ảnh: IG.

Theo Koreaboo