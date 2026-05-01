Nữ ca sĩ bị bố bỏ rơi khi nợ hàng tỷ won, sống trong cảnh lũ ngập đến eo

Nữ idol Dayoung (nhóm WJSN) đã khiến người hâm mộ đau lòng sau khi chia sẻ về quá khứ gia đình mình. Trong chương trình tạp kỹ Point of Omniscient Interfere của đài MBC số mới nhất, Dayoung đã xuất hiện với tư cách khách mời và thẳng thắn chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.

Chủ đề bắt đầu với việc quản lý của Dayoung - Kim Seong Eun - nói về sự cảm thông sâu sắc của bà đối với những khó khăn mà nữ thần tượng đã trải qua. Là người gốc đảo Jeju, Dayoung đã phải sống một mình trong phòng trọ goshiwon chỉ vài mét vuông, khi mới 13 tuổi trong thời gian tham gia chương trình tuyển chọn K-pop Star.

Ảnh: Koreaboo

Trước đó, Dayoung từng tiết lộ trên một chương trình truyền hình rằng bố mẹ đã ly hôn khi cô 8 tuổi. Cha cô đã để lại cho cô và mẹ một khoản nợ khổng lồ khoảng 1,2 tỷ won (21 tỷ đồng), đẩy hai mẹ con vào tình trạng khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Khoảng thời gian đó, gia đình Dayoung cũng bị ảnh hưởng bởi một cơn bão tàn khốc. Nữ idol sinh năm 1999 nhớ lại việc dùng một chiếc bát nhựa để tát nước lũ khi mới gần 10 tuổi, khiến người dẫn chương trình vô cùng xúc động. Đó là khi cơn bão Nari đổ bộ Hàn Quốc năm 2007, tàn phá khắp đất nước. Nước lũ tràn vào cửa hàng của mẹ cô đến tận eo, khiến 2 mẹ con phải bơi trong nước. Khi Dayoung ngây thơ nhận xét cửa hàng giống công viên nước, mẹ cô đứng bên và khóc. Đó là lần đầu tiên mỹ nhân WJSN thấy mẹ khóc nên đã vô cùng bàng hoàng.

Dayoung miêu tả mẹ mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn làm 2 đến 3 công việc cùng lúc để nuôi sống gia đình: "Mẹ điều hành một nhà hàng hải sản và bất cứ khi nào có thời gian rảnh, mẹ lại bán bảo hiểm hoặc nhận thêm việc khác. Tôi từng tự hỏi liệu điều đó có quá sức đối với mẹ không, vì mẹ đã đảm nhận quá nhiều việc, nhưng mẹ chưa bao giờ phàn nàn rằng mình mệt mỏi".

Thay vào đó, mẹ đã gieo vào cô niềm tin rằng phụ nữ đến từ đảo Jeju rất mạnh mẽ và cô cũng cần phải củng cố tinh thần của mình. "Đó là khoảnh khắc tôi thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình" - Dayoung thừa nhận, và nói thêm rằng cô đột nhiên trưởng thành chỉ sau một đêm. Câu chuyện của Dayoung đã chạm đến trái tim cư dân mạng, khơi dậy sự cảm thông, khâm phục dành cho nữ idol.

Dayoung có tên đầy đủ là Im Dayoung, sinh ngày 14/05/1999, là nữ thần tượng nổi tiếng với biệt danh "Vitamin năng lượng" của nhóm nhạc nữ WJSN (Cosmic Girls) thuộc Starship Entertainment. Sinh ra và lớn lên tại đảo Jeju, cô luôn tự hào về nguồn gốc của mình và thường được người hâm mộ gọi thân mật là "Con gái đảo Jeju". Với tính cách hoạt bát, khéo léo và nguồn năng lượng tích cực không bao giờ cạn, Dayoung không chỉ là một ca sĩ tài năng mà còn là một trong những "át chủ bài" về giải trí của thế hệ Gen 2.5 - 3.

Ra mắt vào năm 2016, Dayoung đảm nhận vai trò Hát dẫn, Nhảy dẫn và em út của WJSN. Cô đóng góp lớn vào thành công của nhóm qua các bản hit như Save Me, Save You, As You Wish và đặc biệt là chức vô địch tại chương trình Queendom 2. Năm 2020, Dayoung cùng 3 thành viên khác ra mắt nhóm nhỏ Chocome với phong cách retro độc đáo và hài hước. Các ca khúc như Hmph! và Super Yuppers! đã trở thành hiện tượng mạng nhờ vũ đạo gây nghiện và thần thái biểu diễn "vô tri" cực kỳ chuyên nghiệp của cô.

Dayoung còn là gương mặt quen thuộc trên các show truyền hình như Knowing Bros, Weekly Idol và các chương trình về golf, thể thao. Nhờ khả năng ăn nói lưu loát và tư duy nhạy bén, cô còn lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng và đạt được doanh thu khủng, khẳng định sự đa tài trong nhiều lĩnh vực ngoài âm nhạc. Cô cũng để lại dấu ấn nhất định khi tham gia bộ phim web-drama đình đám Love Revolution.

Vào tháng 9 vừa qua, Dayoung ra mắt solo với ca khúc body và nhanh chóng gây sốt. Cô giảm 12kg, lột xác từ mỹ nhân da trắng, môi đỏ nữ tính sang hot girl da nâu, body săn chắc bốc lửa. Giai điệu bắt tai cũng giúp ca khúc body từ vị trí 663 BXH Melon thăng liền 270 bậc chỉ trong một ngày, trước khi tiến thẳng vào Top 100 Melon và đạt hạng 1 BXH Bugs. Điểm chạm cao nhất body đạt được ở Melon là hạng 10 và tổng điểm toàn chart cũng là top 10 - chứng minh sức hút khó cưỡng đến bất ngờ đối với fan Kpop. Dayoung nhanh chóng ẵm về giải Tân binh xuất sắc nhất ở Lễ trao giải Korean Grand Music Awards 2025 và nằm trong đề cử Nữ nghệ sĩ solo xuất sắc nhất của MAMA 2025.

