Nữ ca sĩ bị bệnh co giật không thuốc chữa, vợ cũ Bằng Kiều phải kêu gọi khẩn

Bảo Hân từng là một ngôi sao sáng, được mệnh danh là người đẹp, người mẫu, và là một trong những giọng ca nhạc trẻ sôi động, tiên phong tại hải ngoại.



Bảo Hân

Tuy nhiên, nữ ca sĩ đột ngột giã từ sự nghiệp vào thời điểm đỉnh cao, để lại nhiều tiếc nuối và dấu hỏi lớn trong lòng khán giả. Giờ đây, sau hành trình dài kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác Parkinson, cô đã trở lại, mang theo một câu chuyện vượt lên bệnh tật đầy xúc động và truyền cảm hứng.

Vẻ đẹp của một người mẫu và dấu ấn thời trang không thể thay thế

Bảo Hân, tên thật là Phan Quốc Bảo Hân, sinh năm 1973 tại TP.HCM trong một gia đình nghệ thuật.

Mới vài tuổi đã theo gia đình sang Áo định cư, cô sớm tiếp xúc với âm nhạc và có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh. Trước khi chính thức theo nghiệp ca hát, Bảo Hân đã có thời gian hoạt động như một người mẫu thời trang tại Los Angeles, Mỹ. Cô từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi "Miss Saigon" tại Paris.

Với kiến thức và niềm đam mê mãnh liệt với thời trang, Bảo Hân không chỉ là ca sĩ mà còn là một biểu tượng thời trang đích thực trên sân khấu ca nhạc hải ngoại cuối thập niên 90 và đầu thập niên 2000.

Cô nổi tiếng với gu ăn mặc cá tính, độc đáo, luôn đi trước xu hướng, tự chuẩn bị trang phục biểu diễn và tạo nên phong cách riêng biệt, không thể lẫn lộn. Những bộ cánh táo bạo, bắt mắt và phong thái tự tin của cô đã góp phần tạo nên một hình ảnh Bảo Hân đầy sức hút, đại diện cho thế hệ ca sĩ trẻ năng động, hiện đại.

Cô được khán giả yêu mến không chỉ bởi giọng hát mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn mực của một cựu người mẫu.

Trên sân khấu ca nhạc, Bảo Hân được yêu mến nhờ phong cách trình diễn sôi động, bốc lửa, kết hợp vũ đạo. Bảo Hân chuyên về nhạc trẻ và dòng nhạc New Wave, đem lại làn sóng mới cho âm nhạc của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Biến cố nghiệt ngã và 10 năm vắng bóng

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Bảo Hân bất ngờ biến mất khỏi ánh đèn sân khấu. Phải đến sau này, cô mới tiết lộ lý do khiến mình phải đưa ra quyết định đau lòng đó, là do căn bệnh Parkinson. Đây là một căn bệnh rối loạn thần kinh thoái hóa mãn tính, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát vận động, gây run rẩy, cứng cơ và khó khăn trong việc đi lại, giữ thăng bằng.

Điều đáng nói, căn bệnh này có tính di truyền trong gia đình cô, khi mẹ, cậu ruột và anh trai của cô cũng mắc phải. Bảo Hân chia sẻ, cô phải đối mặt với những cơn đau đớn, không thể kiểm soát được hành vi và cử động cơ thể. Nếu không uống thuốc duy trì, cơ thể cô sẽ co giật.

Cô nói: "Tôi không thể đi hát được vì bị mắc bệnh Parkinson. Đây là căn bệnh không có thuốc chữa. Chỉ có cách uống thuốc duy trì để có thể cử động được nhưng cũng không thể cử động bình thường như mọi người. Còn nếu không uống thuốc, cơ thể tôi sẽ co giật.

Bệnh này cũng tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, không phải ai cũng có biểu hiện giống nhau, người bị nặng người bị nhẹ. Có những người còn không đi lại được.

Tôi bị bệnh này là theo gen của gia đình tôi. Trong nhà tôi rất nhiều người bị, đầu tiên là mẹ tôi. Tôi là người thứ hai bị. Sau đó, cậu tôi bị và mới đây nhất là anh hai tôi bị. Cả bốn người đều bị và mỗi người một biểu hiện khác nhau.

Tôi và mẹ tôi bị giống nhau là chân tay cứng lại, run tay run chân. Chân tôi cứng lại, khó đi lại, khó làm việc, khiến tôi mỏi, mệt. Nếu không uống thuốc tôi không thể làm được gì".

Việc đứng trên sân khấu, hát, nhảy và khuấy động khán giả trở thành một nhiệm vụ bất khả thi. Với tinh thần cầu toàn, không muốn trình diễn một màn trình diễn không trọn vẹn, Bảo Hân đã quyết định nghỉ hát hơn 10 năm, chấp nhận rời xa đam mê và khán giả để tập trung chiến đấu với bệnh tật.

Tinh thần lạc quan mãnh liệt và lòng yêu nghề

Hành trình sống chung với Parkinson của Bảo Hân là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Cô phải uống thuốc đến 6 lần mỗi ngày, tranh thủ làm mọi việc khi thuốc còn tác dụng.

Dù bị hành hạ bởi bệnh tật, Bảo Hân vẫn giữ vững tinh thần lạc quan đáng ngưỡng mộ. Cô chia sẻ, dù bệnh tật nhưng luôn tâm niệm "bệnh thì bệnh nhưng lúc nào mình cũng phải đẹp. Có chết cũng phải mặc đẹp". Cô muốn trở thành "một bệnh nhân Parkinson đẹp nhất" và không muốn nói ra bệnh tật để được thương hại, mà để chia sẻ và truyền động lực.

Sau hơn 10 năm vắng bóng, sự xuất hiện trở lại của Bảo Hân trên sân khấu, đặc biệt là tại một buổi tiệc sinh nhật của MC Kỳ Duyên, đã gây xúc động mạnh mẽ. Khán giả và đồng nghiệp không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến cô, dù cơ thể vẫn còn những biểu hiện run rẩy do bệnh, vẫn cố gắng đứng vững, cất giọng hát đầy nghị lực.

Khoảnh khắc ấy không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc mà còn là một lời tuyên bố mạnh mẽ về sự kiên cường, không đầu hàng số phận.

Mới đây nhất, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã kêu gọi khẩn các bầu show và đồng nghiệp cho Bảo Hân cơ hội được trở lại sân khấu, mời cô đi hát show.

Sự trở lại của Bảo Hân là minh chứng hùng hồn cho tình yêu nghệ thuật không bao giờ tắt. Dù không còn là ca sĩ trẻ trung, bốc lửa ngày nào, cô vẫn giữ được nét đẹp rạng ngời và thần thái của một ngôi sao.

Hành trình vượt qua hơn 15 năm chung sống với Parkinson của Bảo Hân đã mang lại nguồn cảm hứng sống mãnh liệt, khẳng định rằng dù đối mặt với nghịch cảnh, con người vẫn có thể giữ được sự lạc quan, mạnh mẽ và tình yêu với cái đẹp.

Khán giả vẫn luôn chờ đợi và ủng hộ "biểu tượng thời trang" Bảo Hân, hy vọng cô sẽ tiếp tục chiến đấu và mang tiếng hát cùng tinh thần thép của mình đến gần hơn với những người yêu mến. Sự trở lại này không chỉ là âm nhạc, đó là tinh thần.