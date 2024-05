Nữ ca sĩ bị bắt gặp rời khách sạn với hai sao nam giờ ra sao?

Yokono Sumire lúc còn trong nhóm NMB48. Ảnh: IG.

Tháng 3/2021, truyền thông Nhật Bản đưa tin Yokono Sumire, thành viên nhóm NMB48, bị phát hiện rời hai khách sạn khác nhau cùng với hai nam thần tượng khác nhau.

Người đầu tiên bị bắt gặp xuất hiện cùng Sumire là Yokoyama You, thành viên nhóm Kanjani Eight. Vào thời điểm đó, You đã 39 tuổi, còn Sumire mới chỉ 20 tuổi. Khoảng cách tuổi tác quá lớn càng khiến dư luận sục sôi.

Chỉ sáu ngày sau đó, người ta thấy Sumire rời khách sạn cùng Fukumoto Taisei của nhóm Ae! Group. Cả ba thần tượng lúc đó hoạt động dưới sự quản lý của cùng một công ty.

Sumire và Yokoyama You bị bắt gặp rời khách sạn cùng thời điểm.

Gần một tuần sau, người đẹp sinh năm 2000 lại được thấy đi cùng Fukumoto Taisei.

Vụ bê bối chấn động Nhật Bản và Hàn Quốc. Trước khi bị phát hiện qua hai cùng lúc với hai người đàn ông, Yokono Sumire được yêu thích nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng tính cách trong sáng, thân thiện. Tuy nhiên, scandal khiến hình tượng của sao nữ sinh năm 2000 sụp đổ. Người hâm mộ thất vọng về thần tượng, không ít người từ bỏ yêu thích. Sumire còn bị fan của hai sao nam chỉ trích.

Ngày 23/5/2021, Yokono Sumire tuyên bố rời nhóm NMB48 sau hơn 2 năm ra mắt. Mặc dù cô không tiết lộ lý do đằng sau việc đưa ra thông báo đột ngột như vậy, cư dân mạng tin rằng sự ra đi có liên quan đến vụ bê bối.

“Từ giờ trở đi, tôi sẽ tiến bước trên con đường mới với lòng biết ơn”, Yokono Sumire nói.

Đúng như lời chia sẻ, Yokono Sumire tiếp tục sự nghiệp giải trí nhưng theo hình thức khác, táo bạo hơn. Cô trút bỏ hình ảnh thần tượng thanh thuần để chuyển sang người mẫu chuyên chụp ảnh quyến rũ. Người đẹp Gen Z thu hút được lượng fan nhất định khi kết hợp giữa hình ảnh dễ thương đặc trưng với phong cách gợi cảm. Hiện, tài khoản Instagram của Sumire có hơn 274.000 người theo dõi.

Bên cạnh đó, Sumire muốn phát triển thêm trong lĩnh vực mỹ phẩm. Ngày 12/5, cô khoe lên trang cá nhân bức ảnh cầm chứng chỉ về mỹ phẩm.

“Tôi đã vượt qua kỳ thi cấp giấy phép mỹ phẩm hạng đặc biệt của Nhật Bản. Hiện, tôi là nhân viên hỗ trợ mỹ phẩm. Tôi là chuyên gia về mỹ phẩm… Tôi muốn tổ chức các sự kiện để tôi có thể đề xuất các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm phù hợp cho mọi người. Chắc chắn sẽ rất vui”, cựu thần tượng chia sẻ.

Yokono Sumire chuyển từ thần tượng sang người mẫu gợi cảm . Ảnh: IG.