Nữ ca sĩ bị bạo hành, trắng tay, nuôi con tự kỷ: 44 tuổi mang bầu, hạnh phúc bên bạn trai

Vừa qua, tại chương trình Music Box, MC Kỳ Duyên đã tiết lộ về ca sĩ tham gia cùng là Nguyễn Hồng Nhung.



Nguyễn Hồng Nhung

Cô nói: "Mọi người bên ngoài lúc nào cũng chỉ thấy hình ảnh Nguyễn Hồng Nhung vui vẻ, cười nói. Ngay đến bản thân tôi đi show với Nguyễn Hồng Nhung ở trên và dưới sân khấu đều chưa bao giờ thấy Nguyễn Hồng Nhung than vãn về cuộc đời mình.

Trong khi đó, những người dù chỉ biết sơ sơ về Nguyễn Hồng Nhung cũng đều hiểu cuộc đời Nguyễn Hồng Nhung đi qua quá nhiều đau khổ. Nếu là những người phụ nữ khác, chắc chắn đã gục ngã rồi.

Ví dụ, có những cuộc tình Nguyễn Hồng Nhung đi qua bị bạo hành. Có những cuộc tình đi qua lại trắng hết hai bàn tay vì gặp những người không tốt.

Vậy thì vì sao đến giờ này Nguyễn Hồng Nhung vẫn tin tưởng vào tình yêu, dám yêu.

Ngay cả con trai Nguyễn Hồng Nhung cũng bị tự kỷ. Bây giờ Nguyễn Hồng Nhung phải gồng gánh rất nhiều thứ khi là mẹ đơn thân nuôi con tự kỷ. Trong các cuộc tình, Nguyễn Hồng Nhung còn đi qua quá nhiều đau khổ mà nếu là tôi thì không ngóc đầu lên được".

Nguyễn Hồng Nhung tâm sự: "Tôi nghĩ mọi thứ chỉ có cách chấp nhận thôi. Khi đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi thứ và quay hướng vào bên trong để nhận lỗi với bản thân mình, mình sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất cứ con người nào khác.

Tôi theo đạo Phật nên tin rằng mọi thứ đều có nhân quả. Khi bề trên đã cho tôi một cuộc sống như vậy tức là tôi nợ một ai đó phải trả. Tôi cứ vui vẻ trả nợ cuộc đời thôi.

Trước đây tôi cũng tự hỏi vì sao mình không may mắn khi gặp phải nhiều chuyện quá. Nhưng thực ra phần lớn những điều không may mắn đó là do tôi. Khi tôi can đảm nhận lỗi về phía mình thì sẽ thoải mái hơn.

Nếu tôi cứ đổ lỗi cho ai đó, tôi sẽ tự cảm thấy không hạnh phúc, bị thiệt thòi, bất công. Đến giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc với mọi thứ đang có và cứ thế bước đi. Tôi có thể ngã rất đau nhưng rồi lại đứng lên được. Tôi không than vãn với ai và mọi người cũng không biết cuộc sống của tôi thế nào ngoài những đồng nghiệp bên cạnh tôi.

Tôi muốn khán giả thấy hình ảnh Nguyễn Hồng Nhung luôn tươi vui chứ không phải đem năng lượng tiêu cực, góc khuất trong cuộc đời ra để mọi người thương hại".

Được biết, Nguyễn Hồng Nhung đang hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân và mang bầu ở tuổi 44.