Nữ ca sĩ bất ổn nhất showbiz bị hội chị em từ mặt, cấm dự sinh nhật?

Sáng 11/11, tờ Koreaboo đưa tin, 3 thành viên 2NE1 gồm Dara, CL và Minzy hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội xứ kim chi sau khi dính nghi vấn tẩy chay, cô lập người chị em cùng nhóm Park Bom. Theo nguồn tin, Dara vừa tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng ở Macau (Trung Quốc) có sự góp mặt của 2 người đồng đội thân thiết CL và Minzy. Trên trang cá nhân, Dara còn chia sẻ những khoảnh khắc đầy ý nghĩa bên 2 người chị em trong dịp đặc biệt mới đây kèm dòng chú thích: "Những khoảnh khắc được ở cạnh bên các thành viên (2NE1) thật sự vô cùng quý giá".

Dễ dàng nhận ra thành viên còn lại của 2NE1 là Park Bom hoàn toàn không hề xuất hiện trong tiệc sinh nhật mới đây do Dara tổ chức. Từ đây, 3 "mẩu" 2NE1 dính nghi vấn tẩy chay, cô lập Park Bom. Trong đó, Dara hứng chỉ trích dữ dội nhất vì bị cho là không thèm mời người chị em họ Park tới dự sinh nhật.

Dara tổ chức sinh nhật cùng Minzy và CL

Park Bom là thành viên duy nhất của 2NE1 không xuất hiện trong sinh nhật Dara

Giữa lúc tin đồn Park Bom bị cho ra rìa xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng, tờ Koreaboo bất ngờ khui lại chuyện nữ ca sĩ họ Park đã nhấn hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội của tất cả các thành viên 2NE1 cách đây không lâu. Qua đó, công chúng đặt ra nghi vấn mối quan hệ của các thành viên nhóm nhạc huyền thoại đã rạn nứt từ lâu.

Thế nhưng, nhiều người hâm mộ lạc quan cho rằng mối quan hệ giữa Park Bom và 3 "mẩu" 2NE1 chưa đến mức tồi tệ như dư luận đang đồn đoán. Theo những khán giả này, do Park Bom vẫn còn đang ở trong giai đoạn dưỡng bệnh để ổn định tinh thần nên Dara mới không muốn làm phiền và quyết định không mời người đồng đội tới dự sinh nhật. Còn nhớ cách đây khoảng 2 tuần, công ty quản lý cho biết Park Bom hiện vẫn gặp nhiều bất ổn về mặt tinh thần nên cần thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Công ty cho biết Park Bom đang cần nghỉ ngơi vì những bất ổn về mặt tinh thần

Suốt gần 1 năm qua, Park Bom xuất hiện trong nhiều chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm vì có loạt động thái được cho là bất thường. Ngay đầu năm, cô gây chú ý khi liên tục gọi Lee Min Ho là "ông xã" trên trang Instagram cá nhân, khiến 2 ngôi sao dính tin đồn hẹn hò, thậm chí đã kết hôn bí mật. Trước tin đồn "từ trên trời rơi xuống", đại diện của tài tử họ Lee lên tiếng phản bác mạnh mẽ qua thông báo ngắn gọn: "Lee Min Ho không hề quen biết Park Bom, tin đồn hẹn hò hoàn toàn vô căn cứ". Cũng vào khoảng thời gian đó, sức khỏe thể chất của thành viên 2NE1 cũng được cho là gặp phải vấn đề nghiêm trọng khi cô liên tục rơi vào tình trạng kiệt sức, bỏ ngang concert.

Park Bom liên tục gọi Lee Min Ho là "ông xã" trong nhiều bài đăng trên mạng

Park Bom được cho là gặp phải vấn đề tâm lý, sức khỏe trong thời gian dài

Chưa dừng lại ở đó, cách đây không lâu, Park Bom còn gây sốc khi tuyên bố đâm đơn kiện Yang Hyun Suk - Chủ tịch YG Entertainment kiêm "bố đẻ" của 2NE1. Theo nội dung trong đơn kiện, nữ ca sĩ cáo buộc "bố Yang" lừa đảo và biển thủ, đã không thanh toán khoản thu nhập mà cô xứng đáng được nhận trong suốt 1 khoảng thời gian dài. Các khoản này bao gồm doanh thu bán album, biểu diễn, chương trình truyền hình, quảng cáo và các hoạt động giải trí khác.

Tuy nhiên, đơn kiện mà giọng ca 2NE1 đăng tải có 1 số chi tiết đáng ngại. Đầu tiên, số điện thoại trong đơn kiện khá "ảo" và được cho là số ngẫu nhiên không có thật. Thứ 2 là số tiền bồi thường mà Park Bom yêu cầu, lên đến 10020300406007001000034 won (khoảng 6.427 tỷ won = 4,76 tỷ USD = 118.256 tỷ đồng). Đây là con số không tưởng, hoàn toàn không thể có được trong thực tế. Ngay cả những tỷ phú showbiz nổi tiếng toàn cầu như Taylor Swift, Selena Gomez cũng mới chỉ có khối tài sản hơn 1 tỷ USD (khoảng 26,3 ngàn tỷ đồng). Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm, cho rằng đây lại là chiêu trò gây chú ý mới của Park Bom. Tuy nhiên, nhiều fan lo ngại cho tâm lý của nữ ca sĩ, cho rằng cô gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Giữa thời điểm "dầu sôi lửa bỏng", công ty chủ quản lại tuyên bố rằng, không có đơn kiện nào được nộp cho cơ quan chức năng như lời Park Bom nói.