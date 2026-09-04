Nữ ca sĩ 9X "toang" với chồng YouTuber sau 2 năm cưới?

Động thái lạ của sao nữ này khiến netizen cho rằng cuộc hôn nhân giữa cô và người chồng bị liệt đang gặp khủng hoảng lớn.

Song Jieun (cựu thành viên nhóm Secret) và YouTuber khuyết tật Park We từng được xem là cặp đôi có chuyện tình yêu chữa lành nhất showbiz Hàn Quốc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ gần đây gặp sóng gió lớn khi Park We đối mặt với nhiều cáo buộc đời tư tiêu cực như bạo lực học đường, từng bị đưa vào trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên.

Ngày 4/9, tờ KoreaBoo đưa tin Song Jieun và Park We đang vướng nghi vấn rạn nứt sau 2 năm cưới. Từ tháng 7, nữ ca sĩ xinh đẹp bắt đầu có những chia sẻ đầy tâm trạng, bày tỏ sự mệt mỏi đối với hôn nhân. Theo đó, trên kênh YouTube CTS Christian TV, Song Jieun nói rằng khi còn yêu, cô thường có xu hướng chiều theo mọi mong muốn của bạn trai. Vì muốn được yêu thương và trân trọng, mỗi khi Park We hỏi ý kiến, ngay cả khi không đồng tình, cô vẫn thường trả lời "được"và làm theo anh. Thế nhưng, sau khi kết hôn, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Cô thừa nhận việc lúc nào cũng phải điều chỉnh bản thân để phù hợp với người khác khiến cô kiệt sức, ngột ngạt.

Cuộc hôn nhân của Song Jieun và Park We đang dính thị phi. Nam YouTuber bị bóc phốt quá khứ bê bối như có hành vi bạo lực học đường, ừng bị đưa vào trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên. Trong lúc chồng dính tranh cãi, Song Jieun cũng liên tục có những chia sẻ đầy tâm trạng về mối quan hệ giữa cô và chồng. Ảnh: KoreaBoo.

Đặc biệt, Song Jieun còn tiết lộ Park We cưới cô vì cảm thấy cô ngoan ngoãn và có thể đáp ứng vô điều kiện những yêu cầu của anh. Tuy nhiên, thực tế, Song Jieun và Park We có khá nhiều điểm khác biệt. Từ khẩu vị ăn uống, cách nhìn nhận người khác, cách diễn giải một tình huống cho đến sở thích cá nhân của cả hai phần lớn đều không hoàn toàn giống nhau. Thậm chí, cô còn lấy món gambas - món ăn yêu thích của Park We - làm ví dụ. Trong khi ông xã rất thích món này, Song Jieun lại không hề thích nhưng cô đã che giấu và vẫn cố tỏ ra bản thân thích gambas trước mặt chồng.

Những chia sẻ của Song Jieun khiến công chúng không khỏi lo lắng cho cuộc hôn nhân giữa cô và Park We. Đến hiện tại, Song Jieun vẫn giữ im lặng về nghi vấn trục trặc với chồng YouTuber và cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào về những tranh cãi đời tư mà đối phương đang vướng phải.

Song Jieun và Park We có nhiều khác biệt, nhưng nữ ca sĩ luôn cố gắng chiều theo mọi mong muốn của ông xã. Điều này khiến cô cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt. Ảnh: Kbizoom.

Song Jieun công khai hẹn hò với YouTuber Park We hồi tháng 12/2023. Trên trang cá nhân, nữ idol đình đám gen 2 đăng loạt ảnh tình cảm bên bạn trai cùng tâm thư chân thành. Song Jieun chia sẻ cô gặp gỡ Park We tại một buổi cầu nguyện ở nhà thờ qua sự giới thiệu của diễn viên hài Kim Ki Ri, và yêu đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô không quản ngại những khó khăn để ở bên nửa kia khuyết tật. Chuyện tình của cặp đôi được ví như thước phim ngôn tình ngoài đời thực. Đến tháng 10/2024, họ tổ chức đám cưới linh đình để đánh dấu cột mốc chính thức về chung nhà.

Song Jieun ra mắt làng giải trí Hàn Quốc cùng Secret vào năm 2009. Secret từng là nhóm nữ siêu hot, thuộc top đầu làng nhạc Kpop với hàng loạt hit như Shy Boy, Magic, Starlight, Moonlight... Bên cạnh các hoạt động nhóm, mỹ nhân họ Song còn phát hành một số ca khúc solo và hiện tại đã chuyển hướng sang diễn xuất.

Trong khi đó, Park We là YouTuber nổi tiếng tại Hàn, có đến 572.000 người theo dõi. Vào năm 2014, anh bị tai nạn ngã từ độ cao 3 mét xuống đất, dẫn đến tổn thương cột sống và bị liệt. Bạn trai Song Jieun đã cố gắng tập luyện để có thể cử động và sử dụng xe lăn trong sinh hoạt hàng ngày. Vào năm 2019, anh lập kênh YouTube WERACLE để chia sẻ về cuộc sống, truyền cảm hứng và động viên những người đồng cảnh ngộ.

Chuyện tình đẹp vượt mọi khó khăn của Song Jieun cùng Park We từng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng. Ảnh: Instagram.

Nguồn: KoreaBoo