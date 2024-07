Nữ ca sĩ 9X sốc nặng khi được chẩn đoán mắc ung thư, nguy cơ giải nghệ chỉ sau 3 tháng ra mắt

Momono Ayaka là thành viên của Amor Amore - nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản ra mắt vào ngày 15/4. Giữa lúc đang hy vọng vào một khởi đầu mới, Momono Ayaka đón nhận tin dữ về tình trạng sức khỏe ở tuổi 27. Theo nữ thần tượng, cô vừa được chẩn đoán mắc ung thư, với một khối u ác tính ở tuyến giáp. Vì vậy, Momono Ayaka phải dừng hoạt động để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào tháng 9 tới đây.

Theo Momono Ayaka, cô bị sốc sau khi nhận được kết quả khám sức khỏe. Ban đầu, nữ thần tượng định giấu giếm bệnh tình. Tuy nhiên, cô lo lắng sự biến mất đột ngột của mình sẽ làm xuất hiện những tin đồn không hay, gây ảnh hưởng đến các đồng đội trong nhóm. Vì vậy, Momono Ayaka quyết định công khai việc bản thân mắc ung thư. Việc mắc ung thư được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Momono Ayaka. Với tình trạng sức khỏe không đảm bảo cô đối diện với nguy cơ phải giải nghệ sớm. Nếu ca phẫu thuật thành công và quá trình điều trị có tiến triển tốt, nữ ca sĩ mong muốn trở lại showbiz vào tháng 10.

Momono Ayaka phát hiện mắc ung thư chỉ sau 3 tháng hoạt động trong Amor Amore.

"Chỉ sau 3 tháng debut cùng Amor Amore, tôi phát hiện bản thân mắc ung thư tuyến giáp. Tôi sẽ nhập viện phẫu thuật vào tháng 9. Tôi đã hoảng loạn, sợ hãi và phải mất một thời gian dài mới chấp nhận được việc bản thân mắc ung thư. Tôi dự định trở lại sân khấu vào đầu tháng 10. Đây là mong muốn của tôi còn tình hình thực tế vẫn phải chờ vào ca phẫu thuật và chuyển biến sức khỏe của tôi trong thời gian tới. Tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua bệnh tật. Xin hãy ủng hộ và chờ tôi trở lại" , Momono Ayaka chia sẻ.

Trên mạng xã hội, khán giả động viên, chúc Momono Ayaka chiến thắng bệnh hiểm nghèo để có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Khán giả động viên, hy vọng Momono Ayaka có thể vượt qua bệnh tật

Momono Ayaka vào showbiz từ năm 2013. Trước khi gia nhập Amor Amore, cô từng là thành viên của loạt nhóm nhạc thần tượng như Baby To Kiss, Hoshikage Et cetera, MAPLEZ, and Purpure☆N.E.O.