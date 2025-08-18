Nữ ca sĩ 94 bỏ nhà đi trốn nợ tiền tỷ

Ngày 18/8, tờ China Times đưa tin showbiz Đài Loan (Trung Quốc) đang dậy sóng trước vụ việc nữ ca sĩ Trương Nhược Phàm thiếu nợ không trả còn bỏ trốn. Cô đã bị ngân hàng khởi kiện, công ty quản lý, người hâm mộ lẫn đối tác tố cáo. Theo đó, Trương Nhược Phàm đã vay ngân hàng Hoa Nam 1 triệu TWD (hơn 876 triệu đồng) dưới danh nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, cô trốn biệt tăm không trả tiền lãi lẫn gốc hàng tháng. Điều này buộc ngân hàng phải khởi kiện Trương Nhược Phàm để đòi lại khoản vay tính cả lãi lẫn gốc là 1,32 triệu TWD (hơn 1,1 tỷ đồng).

Sau đó, công ty quản lý cũng cho biết Trương Nhược Phàm đã lấy ở chỗ họ 600.000 TWD ( 525 triệu đồng ) không trả. Chưa dừng lại ở đây, 1 nền tảng livestream cũng tố cáo nữ ca sĩ sinh năm 1994 mượn nợ 360.000 TWD (315 triệu đồng) và 1 fan nữ nói rằng cô cũng đã bị thần tượng hỏi vay 300.000 (252 triệu đồng) TWD với lý do kẹt tiền đóng viện phí cho bạn trai từ tháng 6/2024 đến nay không trả. Đáng chú ý, gần đây, không ai liên lạc được Trương Nhược Phàm. Cô được cho là đã bỏ trốn để quỵt tổng số nợ gần 2,2 tỷ đồng.

Trương Nhược Phàm bị ngân hàng kiện, công ty, đối tác và fan tố cáo hành vi quỵt nợ không trả

Sau khi bị khởi kiện và "bốc phốt" nợ nần không trả, Trương Nhược Phàm lên mạng khóc lóc thú nhận rằng cô đã kiệt quệ kinh tế sau đại dịch COVID-19. Nữ ca sĩ cho biết bản thân đã tiêu hoang và vay mượn khắp nơi vì nghĩ rằng mình vẫn có thể kiếm tiền bằng nghệ thuật để chi trả. Ai ngờ, sau khi đại dịch qua đi, mẹ Trương Nhược Phàm lâm bệnh nặng, còn cô lại ế show. Điều này khiến Trương Nhược Phàm chìm sâu trong khủng hoảng tài chính, phải tiếp tục đi vay tiền để chi trả chi phí y tế của mẹ cũng như sinh hoạt phí trong gia đình.

Cuối bài đăng, Trương Nhược Phàm xin lỗi bạn bè, người hâm mộ vì đã làm họ thất vọng. Thế nhưng, cô không hề đề cập đến việc thanh toán các khoản nợ của mình như thế nào rồi tiếp tục biến mất. Nhiều người cho biết Trương Nhược Phàm đã rời khỏi nhà, cắt đứt liên lạc với bạn bè, công ty quản lý. Cô cũng khóa bình luận trang cá nhân của mình. Hiện, không ai rõ tung tích của nữ nghệ sĩ này.

Trương Nhược Phàm thú nhận việc nợ nần. Sau khi đăng bài xin lỗi, cô lặn mất tăm hơi, không đề cập đến việc trả nợ tiền tỷ như thế nào

Nguồn: China Times, Kbizoom