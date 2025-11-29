Nữ ca sĩ 20 tuổi hạ sinh cặp sinh đôi, bé phải thở máy gấp

Trưa 28/11, nữ ca sĩ Hàn Quốc Heesun (cựu thành viên nhóm Pink Fantasy) đã hạ sinh cặp sinh đôi khi chỉ mới 20 tuổi. Nữ idol sinh năm 2005 lâm bồn sau 1 cơn sốt và cặp sinh đôi đã bị ốm khi vừa mới chào đời. Thậm chí, 1 bé đã phải thở máy trong sự lo lắng tột độ của các thành viên trong gia đình.

Vài ngày sau đó, cả 2 bé đã được xuất viện và trở về với vòng tay yêu thương của bố mẹ. Trên trang cá nhân, Heesun vừa đăng ảnh ông xã cùng cặp song sinh trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

Heesun hạnh phúc khoe ảnh ông xã và các con trên trang cá nhân mới đây

Nữ ca sĩ hạ sinh cặp sinh đôi khi chỉ mới 20 tuổi

Đồng thời, nữ nghệ sĩ trẻ còn gửi gắm thông điệp đầy ý nghĩa tới các con trong ngày vui đoàn tụ: "Cuối cùng Eunwoo và Eunyul của bố mẹ cũng đã được xuất viện rồi. Các con của mẹ, đây là lần đầu tiên 2 đứa được ngủ trong vòng tay yêu thương của bố mẹ đấy. Trên đường về nhà, các con đã không thức dậy 1 lần nào trên xe trong suốt hơn 2 giờ. Thật là ngoan quá đi, bố mẹ rất tự hào về các con. Lúc còn ở trung tâm hậu sản, mẹ từng thấy ghen tỵ và buồn bã biết nhường nào khi thấy các bà mẹ khác chơi cùng con họ mỗi ngày. Nhưng giờ đây cả gia đình mình cuối cùng cũng đã được đoàn tụ rồi. Eunwoo và Eunyul yêu quý, dù bố mẹ vẫn còn đôi chút vụng về nhưng các con hãy lớn lên thật khỏe mạnh nhé. Bố mẹ thực sự vô cùng hạnh phúc khi được chào đón các con đến với thế giới này, các con là những thiên thần quý giá của bố mẹ".

Hồi tháng 9, Heesun tuyên bố kết hôn qua tài khoản mạng xã hội của công ty chủ quản. Trước đó vào đầu năm nay, nữ nghệ sĩ bất ngờ thông báo đang mang thai trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Nữ idol trẻ khoe ảnh bụng bầu trên trang cá nhân

Heesun sinh năm 2005, chính thức ra mắt làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 13 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc Pink Fantasy. Chỉ hơn 1 năm sau đó, công ty quản lý tuyên bố Heesun rời Pink Fantasy vì mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, nhưng cô đã quay trở lại hoạt động cùng nhóm vào giữa năm 2022. Nhưng rồi Pink Fantasy cũng tan rã trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Đến tháng 6/2024, Heesun được chọn làm thành viên của nhóm nhạc dự án mang tên I:Z.