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Nữ bác sĩ ở Đắk Lắk bị tố 'vòi vĩnh' người nhà bệnh nhân

Thế Hùng
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Một bác sĩ Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị kỷ luật cảnh cáo khi có phản ánh về hành vi yêu cầu người nhà bệnh nhân “bồi dưỡng”.

Nữ bác sĩ Đắk Lắk bị tố vòi vĩnh người nhà bệnh nhân trong vụ việc gây xôn xao - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bác sĩ N.

Ngày 9/7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà T.T.M.N., bác sĩ chuyên khoa I công tác tại Khoa Phụ sản.

Theo quyết định kỷ luật, bà N. bị xử lý do vi phạm quy tắc ứng xử và các quy định về y đức của ngành Y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận đơn phản ánh của người nhà sản phụ về việc bác sĩ N. có biểu hiện yêu cầu khoản tiền ngoài quy định trong quá trình điều trị.

Theo nội dung đơn phản ánh, ngày 13/8/2025, khi sản phụ mang thai 38 tuần đến khám và được chỉ định nhập viện để phẫu thuật lấy thai, bác sĩ N. đã yêu cầu gia đình chi khoản tiền 2 triệu đồng ngoài quy định.

Khi gia đình trình bày hoàn cảnh khó khăn và đề nghị gửi 1,5 triệu đồng, bác sĩ N. được cho là không đồng ý.

Theo lãnh đạo bệnh viện, dù sau đó người phản ánh đã rút đơn, bệnh viện vẫn tiến hành xác minh và xử lý theo quy định. Đơn vị đã yêu cầu bác sĩ N. làm bản tường trình, đồng thời căn cứ kết quả xác minh và các quy định hiện hành để xem xét xử lý.

Đồng thời, bệnh viện cũng quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên y tế về việc chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử, nếu để xảy ra các trường hợp tương tự sẽ bị xử lý nghiêm.

Sau khi bị kỷ luật, bà N. không còn công tác tại Khoa Phụ sản mà được điều chuyển về làm việc tại Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột.

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vòi vĩnh người nhà bệnh nhân

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