NTK Trần Phương Hoa mang 50 trang phục và thiết bị nặng 1,2 tấn sang Úc làm show cá nhân đầu tiên

Show thời trang của nhà thiết kế (NTK) Trần Phương Hoa "Ánh sen Việt – Lotus Light" được tổ chức tại trường Đại họcTây Úc (The University of Western Australia), trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Úc do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth và VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam đồng tổ chức.

NTK Trần Phương Hoa đã giới thiệu 2 bộ sưu tập (BTS) áo dài và trang phục dạ hội gồm 50 thiết kế mới nhất do các người mẫu và chính sinh viên, cựu sinh viên trường Đại học Tây Úc trình diễn.

NTK Trần Phương Hoa chia sẻ: "Dù thời gian chuẩn bị khá gấp rút nhưng tôi thấy mình rất may mắn vì được sự hỗ trợ tuyệt vời của Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Tây Úc và vùng lãnh thổ Bắc Úc, ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3 cùng các ban ngành lãnh đạo, doanh nghiệp ở Việt Nam và Úc.

Mọi người đã giúp tôi thực hiện được ước mơ tổ chức show diễn cá nhân đầu tiên và góp phần đưa thời trang Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế, đặc biệt là trong sự kiện ngoại giao đặc biệt quan trọng này".

2 BST áo dài và đầm dạ hội của NTK Trần Phương Hoa được mang tên "Ánh sen Việt – Lotus Light".

Được biết, 2 BTS của NTK Trần Phương Hoa được hoàn thiện trong vòng 4 tháng. Cô và ê-kíp đã mang 1,2 tấn trang phục cùng thiết bị từ Việt Nam sang để thi công sân khấu, trình diễn trong dịp này, nhằm đáp ứng ý tưởng nghệ thuật chương trình một cách tốt nhất.



Trần Phương Hoa từng được biết đến với các thiết kế áo cưới tại Tuần lễ thời trang New York (Mỹ) năm 2022 và Tuần lễ thời trang Paris (Pháp). Năm 2023, cô tiếp tục gây bất ngờ khi ra mắt các thiết kế áo dài và đầm dạ hội đẹp mắt.

BST áo dài được lấy cảm hứng từ logo các sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Úc.

2 BST lần này được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, câu chuyện, văn hoá của Việt Nam và Úc với sự đa dạng về phong cách, màu sắc, như hoa sen, các sắc màu của sa mạc, cánh đồng lúa…



BST áo dài mang tên "Lotus Light" với các mẫu áo dài truyền thống và hiện đại, màu sắc kiểu dáng lấy cảm hứng từ logo các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Úc, cờ Việt Nam, cờ Úc, cờ thổ dân Úc.

BST trang phục dạ hội có những mẫu đầm màu đen đẹp mắt mang tên "Black Swan" - lấy cảm hứng từ loài thiên nga đen vốn là biểu tượng của thành phố Perth, nơi trình diễn.

BST trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ loài thiên nga đen vốn là biểu tượng của thành phố Perth.

Đây là show thời trang cá nhân đầu tiên của NTK sinh năm 1992.

NTK Trần Phương Hoađã có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thời trang với những dấu ấn đậm nét. 2 năm qua, cô đã ra mắt BST Viet Flora tại New York Fashion Week tháng 9/2022, BST Thương tại Paris Fashion Week tháng 3/2023. "Ánh sen Việt - Lotus Light" là buổi diễn thời trang cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của Trần Phương Hoa.