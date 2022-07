Với xu hướng phát triển của cuộc sống hiện đại, nhu cầu về thiết kế nội thất ngày càng tăng. Những nhà thiết kế nội thất với sự sáng tạo vô cùng lớn đã góp phần tạo dựng nên một không gian sống hoàn hảo, đầy đủ tiện nghi cho mọi người. Những sản phẩm tràn đầy tính sáng tạo và ý tưởng độc đáo, mới lạ của họ đã góp phần thay đổi về mỹ quan không gian của người Việt và đồng thời đem lại sự nổi tiếng đáng ngưỡng mộ.

Nhà thiết kế nội thất Thái Công là một trong những tên tuổi nổi tiếng tại Đức và cả Việt Nam. Bởi những căn nhà qua bàn tay thiết kế của Quách Thái Công đều nổi bật bởi sự sang trọng, đẳng cấp và vô số những món đồ nội thất đắt đỏ.

Nổi tiếng là người sành sỏi và có mắt nhìn tinh tế, NKT Thái Công đã giới thiệu nhiều công trình được thiết kế dày công của mình đến với công chúng.

Ngày 20 tháng 7 vừa qua, NTK Thái Công đã giới thiệu công trình tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tiết lộ, ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách Châu Âu.

Chủ nhân của ngôi nhà là người tin tưởng vào gu thẩm mỹ của Thái Công. Do đó trong quá trình thực hiện, các chi tiết được kết hợp hài hòa giữa phong cách của người thiết kế lẫn yêu cầu của gia chủ.

Theo NTK Thái Công, đồ dùng đẹp không khó để mua. Nhưng để toát lên sự sang trọng thì cần tổng hòa nhiều yếu tố mà quan trọng nhất là nằm ở bản chất. "Một ngôi nhà sang trọng phải đạt được rất nhiều yếu tố, một trong những yếu tố đó là mặt bằng phải được chia sao cho đúng và tinh tế", nhà thiết kế nội thất cho biết.

Trong ngôi nhà, Quách Thái Công đã thực hiện thay đổi nhiều về vị trí cũng như bố cục các phòng. Một trong những điểm nhấn đó là khu vực cầu thang được phân chia lại. Thêm vào đó là phần bếp được nối thông ra sau nhà và có cửa tách biệt để vừa có thể tiện cho việc nấu nướng mà còn giúp ngôi nhà không bị ám mùi.

Bên cạnh đó, toàn bộ nội thất của ngôi nhà được nhập trực tiếp từ Châu Âu. Có những mẫu không dễ kiếm do số lượng có hạn. Chính tay NTK Thái Công và nhóm thiết kế của ông trực tiếp bài trí từ những chi tiết nhỏ nhất.

NTK Quách Thái Công lưu ý: "Chọn nội thất dĩ nhiên không phải chỉ quan tâm đến việc hợp màu sắc không mà còn phải quan tâm đến vật liệu, gia công, thiết kế, công năng, không gian... Phải có sự kết hợp của rất nhiều thiết kế. Mà càng nhiều yếu tố thì càng khó... Phong cách sang trọng, đẳng cấp cũng vậy, cũng bắt đầu từ rất nhiều yếu tố".

Quách Thái Công cũng khẳng định muốn đẹp chỉ cần biết phối trộn. Nhưng muốn sang trọng thì cần cầu kỳ hơn. Bên cạnh đó, một thành viên trong nhóm thiết kế cũng tiết lộ rằng nhà thiết kế nội thất không làm việc theo ý muốn của bản thân mà phải kết hợp với ý tưởng và mong muốn của gia chủ.

Một điểm nhấn khác của công trình đó là việc sử dụng 3 màu giấy dán tường khác nhau. Theo nhà thiết kế, điều này giúp không gian có chiều sâu và hài hòa hơn.

Quách Thái Công hiện đang sở hữu Công ty Thiết kế Thái Công Interior Design, là một nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt vô cùng nổi tiếng. Ông nhận được nhiều giải thưởng danh giá quốc tế về thiết kế nội thất như Infinity Award do Hội đồng ICP ở New York - Hoa Kỳ, Sư Tử Vàng ở Cannes - Pháp và giải Đồng do Hội đồng ADC ở Đức vinh danh.

Trong một talkshow, chính nhà thiết kế chia sẻ: "Không phải cứ bảo có 1 triệu USD rồi muốn gặp Thái Công là phải gặp liền. Chưa chắc đâu, biết bao nhiêu người ngoài kia cũng có 1 triệu USD chứ, vậy nên bên tôi sẽ đưa ra điều kiện rồi mới làm".

Những điều kiện để chọn lọc khách hàng phù hợp của Quách Thái Công là sự đồng điệu về thẩm mỹ, tiếng nói và Công ty Thiết kế Thái Công Interior Design cung cấp đồ nội thất đi kèm thiết kế.

Với sự sáng tạo, tài hoa, NTK Quách Thái Công đem không gian nội thất sang trọng của châu Âu kết hợp với văn hóa đậm nét của người Á Đông, tạo ra gu thẩm mỹ ấn tượng trong các sản phẩm nội thất ông sáng tạo. Sự mới mẻ, đầy tính nghệ thuật trong từng thiết kế của ông đã khiến cho cả khách hàng lẫn giới chuyên môn bị thuyết phục.

Trước đó, NTK Thái Công đã gây chú ý khi công bố thông tin về công trình thiết kế nội thất cho căn villa 640m2 cho ca sĩ Di Băng trị giá tới 7,5 tỷ đồng (chưa bao gồm nội thất).

