NTK Phan Đăng Hoàng mang tranh sơn mài Nguyễn Gia Trí đến tuần lễ thời trang Milan

Phan Đăng Hoàng sinh năm 2000, từng đoạt nhiều giải thưởng trong năm 2024 như: Gương mặt trẻ lĩnh vực văn hóa của Ấn tượng VTV Awards 2025, NTK đột phá của năm tại lễ trao giải Luxuo Asia Awards, giải Gương mặt triển vọng của Black Carpet Awards tại Milan Fashion Week, đề cử hạng mục Gen Z – Dám mở lối riêng tại We Choice Awards 2025…

Theo đó, tuần lễ thời trang Milan Fashion Week Xuân Hè 2026 sẽ diễn ra vào ngày 28/9 tới đây và Phan Đăng Hoàng là NTK người Việt duy nhất được mời tham gia sự kiện thời trang lâu đời và uy tín này.

Phan Đăng Hoàng sẽ mang đến kinh đô thời trang Milan bộ sưu tập mới mang tên Lacquer được lấy cảm hứng thiết kế từ tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí, nổi tiếng với tranh sơn mài truyền thống phản ánh nét đẹp văn hóa, con người, phong cảnh làng quê Việt Nam.

NTK Phan Đăng Hoàng.

NTK 25 tuổi cho biết, anh cũng áp lực và sợ mọi người nhàm chán bởi mùa trước, anh từng lấy cảm hứng thiết kế từ ba danh họa khác là Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ và Lê Thị Lựu.

Tuy nhiên, điều anh quyết định vẫn lấy cảm hứng thiết kế từ tranh vì mong muốn tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian, khẳng định giá trị bền vững được tạo ra từ đôi tay khéo léo, tâm huyết của những người thợ lành nghề.

Phan Đăng Hoàng cho biết bộ sưu tập Lacquer gồm 30 mẫu thiết kế dành cho nam và nữ. Về chất liệu, lần này Phan Đăng Hoàng sử dụng hơn 80% các loại vải thân thiện với môi trường như: lụa tơ tằm, đũi, lãnh mỹ a…

Trong đó, lần đầu anh ứng dụng lãnh mỹ a vào thiết kế với mong muốn quảng bá lụa Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua tuần lễ thời trang Milano Fashion Week Xuân Hè 2026 .

Phan Đăng Hoàng đưa nhiều gam màu nóng và rực rỡ trong tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí vào bộ sưu tập. Trong đó sắc màu vàng, đỏ tượng trưng cho hình ảnh quốc kỳ Việt Nam, thể hiện tinh thần dân tộc.

Hình ảnh sketch vẽ trong bộ sưu tập Lacquer - Ảnh: NVCC

" Thông điệp Hoàng muốn truyền tải là tình yêu quê hương được kể dưới góc nhìn sáng tạo của những người yêu nghệ thuật. Qua bộ sưu tập Lacquer, Hoàng mong bạn bè quốc tế biết thêm nhiều giá trị văn hóa, cảnh đẹp, con người của Việt Nam khi nhìn vào từng đường nét trong các thiết kế thời trang" , NTK trẻ chia sẻ.