NTK Minh Châu: "Tôi mong Hạnh Nguyên có cơ hội tỏa sáng ở một cuộc thi quốc tế"

Mới đây, NTK Minh Châu đã kết hợp cùng á hậu Hạnh Nguyên trình làng bộ sưu tập áo dài mới để chào xuân. Ở bộ sưu tập này, NTK Minh Châu phá cách với áo dài cổ yếm, giúp tôn lên vẻ đẹp "nàng thơ" của những cô gái đôi mươi. Chi tiết cách điệu này không chỉ mang đến sự khác lạ mà còn giúp Hạnh Nguyên trở nên duyên dáng, đằm thắm tựa như một nàng xuân.

Á hậu Hạnh Nguyên.

NTK Minh Châu hướng đến những màu sắc mang thông điệp tươi mới, gợi nên sự may mắn, phát lộc trong dịp đầu năm như hồng, trắng, be và đỏ. Nếu như sắc đỏ của tà áo dài giúp các cô gái trở nên rạng rỡ, nổi bật hơn khi đi dạo phố thì sắc hồng lại tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào, e ấp. Màu be tạo một cảm giác êm ái, thoải mái cho người mặc và sắc trắng là hình ảnh của sự trẻ trung, thanh lịch…

Một điểm nhấn trong bộ sưu tập áo dài lần này là việc NTK Minh Châu làm "hồi sinh" xu hướng xếp hoa ruy băng, xếp hoa vải mà anh từng thực hiện thành công cách đây 10 năm. Những chi tiết này góp phần gợi nên không khí tươi vui của mùa xuân và còn là sự ẩn ý cho những điều rực rỡ, tốt đẹp trong cuộc sống. Khi mang xu hướng này trở lại với áo dài xuân, Minh Châu biến hóa bằng cách xếp theo kỹ thuật 3D, đính kết hạt sang trọng.

"Có những dạng áo yếm, áo cúp ngực được làm theo dạng tái chế. Tôi muốn tận dụng để tạo nên những sản phẩm đẹp nhưng mang yếu tố bảo vệ môi trường", anh bật mí.

Cận nhan sắc xinh đẹp của Hạnh Nguyên.

Chia sẻ thêm về sự thay đổi của mình, nhà thiết kế cho biết: "2025 là một bước đổi mới không chỉ cho bản thân mà cho mọi người sau 2 năm đại dịch và 2 năm suy thoái kinh tế. Tôi nghĩ mình cần phá cách, mang đến hơi hướng mới mẻ hơn cùng thông điệp lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống".

Với bộ sưu tập lần này, Minh Châu chọn á hậu Miss Grand Vietnam 2024 - Lê Phan Hạnh Nguyên trở thành nàng thơ. Người đẹp Đồng Tháp gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, quyến rũ - phù hợp với định hướng của nhà thiết kế cho bộ sưu tập lần này.

Theo tiết lộ của Minh Châu, anh và Hạnh Nguyên từng cộng tác với nhau nhiều lần, thậm chí là trước khi cô tham gia Miss Grand Vietnam. Anh nói kể cả trước và sau khi trở thành á hậu, Hạnh Nguyên vẫn giữ được sự giản dị, chu đáo và chuyên nghiệp của mình. Thậm chí, cô đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho buổi chụp.

Bộ sưu tập được chụp ở hai bối cảnh chính là một quán cà phê đậm chất hoài cổ và một ngôi chùa tại quận 12. Dù liên tục thay trang phục và phải di chuyển đoạn đường khá xa song Hạnh Nguyên vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, phối hợp cùng ê kíp để có được những bức ảnh đẹp.

NTK Minh Châu mong á hậu Hạnh Nguyên có cơ hội thi quốc tế.

NTK Minh Châu.

Nhắc đến Hạnh Nguyên, nhà thiết kế Minh Châu chia sẻ thêm: "Bạn là người đẹp mà tôi yêu thích trong đợt thi Miss Grand Vietnam 2024. Thời điểm đó, tôi đã đặt niềm tin rất nhiều vào Hạnh Nguyên và bạn không làm tôi thất vọng.

Ở cô gái này không chỉ có nhan sắc rạng rỡ mà còn gây ấn tượng vì tư duy sắc bén, sự khéo léo trong giao tiếp. Kể cả khi đã trở thành á hậu, Hạnh Nguyên không kênh kiệu mà luôn dành sự quan tâm đến mọi người xung quanh. Tôi mong Hạnh Nguyên có cơ hội tỏa sáng ở một cuộc thi quốc tế", anh chia sẻ.