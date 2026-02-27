NTK Hà Duy lên sóng VTV nói về "thế hệ bánh mì kẹp"

Thế hệ "Sandwich Generation" – hay còn gọi là "thế hệ bánh mì kẹp" – đang trở thành một thực tế ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Không chỉ những người ở độ tuổi 40–50 như trước đây mà nhiều người mới ngoài 30 đã bắt đầu phải đối mặt với áp lực kép: chăm sóc cha mẹ già, nuôi dạy con nhỏ và đồng thời đảm bảo sự nghiệp, tài chính cá nhân.

Trong chương trình Hộp Tài sản (The Wealth Box Talk) trên VTV8, NTK Hà Duy đã có những chia sẻ thẳng thắn về trải nghiệm của mình khi bước vào giai đoạn này, dưới sự dẫn dắt của BTV Mùi Khánh Ly.

Áp lực khi phải cân bằng nhiều vai trò

Lần đầu nghe đến khái niệm "thế hệ bánh mì kẹp", Hà Duy thừa nhận anh không nghĩ mình đang ở trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, nhìn lại thực tế, nhà thiết kế cho biết bản thân đang phải phân chia thời gian và tài chính cho nhiều trách nhiệm cùng lúc.

"Bố mẹ bắt đầu ở tuổi già và các con còn nhỏ, bản thân mình đang phải phân định giữa việc chăm sóc bố mẹ già, chăm sóc con cái với việc mà vừa phải đảm bảo được công việc cũng như những mối quan hệ bạn bè, xã hội… tức là mình cảm thấy áp lực đang tăng lên. Và khi mình đang rơi vào trạng thái "bánh mì kẹp" sẽ phải cân bằng nhiều hơn, tính toán nhiều hơn", anh chia sẻ.

Đặc biệt, trong bối cảnh giá tài sản như nhà đất, vàng liên tục tăng, Hà Duy không giấu sự trăn trở. Anh cho rằng nếu không nỗ lực bắt kịp nhịp phát triển của xã hội, bản thân rất dễ bị chậm lại phía sau.

"Thời điểm này nếu mình không cố gắng, không bắt kịp thời đại thì mình sẽ bị thụt lùi và không thể cân bằng được giữa gia đình, công việc… Bây giờ, nhà nước đang tạo ra mọi thứ quy củ hơn, ví dụ như về thuế chẳng hạn, làm mọi người cũng làm việc chăm chỉ hơn và mọi việc minh bạch hơn và Duy cảm thấy những điều đấy cũng rất tốt để chúng ta cố gắng hơn trong công việc. mình cứ cố gắng mình làm việc tốt thì cũng sẽ mang lại những thành quả tốt đẹp", anh nói.

Không chỉ tập trung vào công việc thiết kế thời trang, Hà Duy cho biết anh chủ động tìm hiểu về tài chính để tạo thêm nguồn thu thụ động. Trong những năm gần đây, anh lựa chọn gửi tiết kiệm khi lãi suất phù hợp, đầu tư trái phiếu của các ngân hàng uy tín và từng bước tìm hiểu bất động sản tại các khu vực ven đô.

Theo Hà Duy, mỗi tháng khi có thu nhập, anh đều chia rõ các khoản: chi phí vận hành công việc, trả nhân viên, nguyên vật liệu, chi tiêu gia đình, tiết kiệm và cả khoản dành cho nhu cầu cá nhân như du lịch hay chăm sóc gia đình. Với anh, việc có kế hoạch cụ thể giúp giảm bớt áp lực khi phải cùng lúc chăm lo cho con nhỏ và cha mẹ.

Nhắn gửi thông điệp lạc quan

Ở vai trò dẫn dắt, BTV Mùi Khánh Ly đặt vấn đề: nếu người trẻ được trang bị kiến thức tài chính sớm hơn, liệu họ có thể bước vào giai đoạn "bánh mì kẹp" với tâm thế chủ động hơn?

Cô cho rằng không phải ai cũng sinh ra ở "vạch đích" vì vậy việc học cách quản lý tiền bạc và tích lũy từ sớm là điều cần thiết. Qua phần trao đổi với Hà Duy, Khánh Ly nhấn mạnh rằng việc chia nhỏ mục tiêu, xây dựng từng bước tài chính vững vàng sẽ giúp giảm áp lực khi bước vào giai đoạn nhiều trách nhiệm.

Khép lại cuộc trò chuyện, Hà Duy gửi gắm tới người trẻ thông điệp lạc quan. Theo anh, tài sản không hình thành trong một sớm một chiều mà được xây dựng từ những khoản nhỏ ban đầu.

"Duy nghĩ rằng đối với những thế hệ trẻ hơn, mong các bạn sẽ luôn luôn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng làm việc, yêu công việc mình làm để kiếm ra những tài sản từ nhỏ cho đến vừa, rồi dần dần tạo ra những tài sản lớn hơn.

Với một tinh thần lạc quan, sự chăm chỉ, Duy nghĩ là các bạn cũng sẽ tạo ra được những tài sản các bạn mong muốn, chúng ta phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, phải xây từ những viên gạch nhỏ nhất. Chúng ta sẽ kiếm những đồng tiền từ ít đến nhiều và khi mà chúng ta có đủ tiền, chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về việc phân bổ tài sản ra sao và đầu tư như thế nào, và có thể tham khảo tư vấn từ công ty của ông Long để có thể biết cách đầu tư làm sao cho hiệu quả nhất", NTK chia sẻ.