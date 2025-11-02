NTK Cao Thu Vân mang sắc đỏ hoa phượng lên tà áo dài Việt

Tại chương trình "Áo Dài Fashion Show" diễn ra mới đây tại Hà Nội, nhà thiết kế Cao Thu Vân đã giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên “Hoa Thắp Lửa”, lấy cảm hứng từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Tùng Ngọc viết về loài hoa phượng đỏ rực rỡ mỗi mùa hè.

NTK Cao Thu Vân.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hoa phượng - quê hương Hải Phòng của NTK Cao Thu Vân.

Trong ký ức của nhiều thế hệ Việt Nam, hoa phượng đỏ không chỉ là dấu hiệu của mùa hè, mà còn là biểu tượng của tuổi học trò, của những ký ức trong trẻo và sức sống mãnh liệt. Từ cảm hứng ấy, NTK Cao Thu Vân đã gửi gắm vào từng tà áo tinh khôi những “ngọn lửa nhỏ” của niềm tin và khát vọng vươn lên.

Dàn người mẫu trình diễn tự tin, duyên dáng.

Trên nền lụa tơ tằm trắng, từng cánh hoa phượng được thêu tay tỉ mỉ và đính kết pha lê lấp lánh, hiện lên như những đốm lửa rực rỡ, thắp sáng tình yêu, nghị lực và niềm tự hào Việt. Mỗi mẫu áo – mỗi kiểu dáng – mang một sắc thái cảm xúc riêng, được hoàn thiện chỉ trong 10 ngày bởi đôi tay khéo léo của các nghệ nhân, đặc biệt là những người phụ nữ khuyết tật – những “bông hoa” không chỉ nở trên lụa mà còn nở trong chính cuộc đời mình.

Nữ NTK xuất hiện cùng dàn mẫu ở cuối chương trình.

Bên cạnh 10 mẫu áo thêu hoa phượng, bộ sưu tập còn có 8 thiết kế áo dài vẽ tay họa tiết hoa phượng nhí, mang đến vẻ trẻ trung, tinh tế và đầy sức sống.

“Hoa Thắp Lửa” không chỉ là một bộ sưu tập thời trang – đó là ngọn lửa của lòng nhân ái, của khát vọng vươn lên và của vẻ đẹp Việt – được thắp sáng từ bàn tay, trái tim và nghị lực của người phụ nữ Việt Nam.