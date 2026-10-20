NTK Cao Thu Vân đưa danh thắng, biểu tượng xứ Thanh lên áo dài

Nhà thiết kế Cao Thu Vân giới thiệu 5 mẫu áo dài nhận diện xứ Thanh, lấy cảm hứng từ các danh thắng, biểu tượng lịch sử và văn hóa của tỉnh Thanh Hóa.

Vừa qua, tại gala "Hương sắc phụ nữ xứ Thanh", diễn ra tại Thanh Hóa", nhà thiết kế Cao Thu Vân đã giới thiệu 5 mẫu áo dài nhận diện vùng đất này. Các thiết kế khai thác những hình ảnh đặc trưng của xứ Thanh đưa các giá trị thiên nhiên, lịch sử và văn hóa địa phương lên tà áo dài truyền thống.

Bộ sưu tập "Sắc màu di sản" của NTK Cao Thu Vân tại gala "Hương sắc phụ nữ xứ Thanh".

Năm mẫu áo dài là một phần của bộ sưu tập “Sắc màu di sản” của NTK Cao Thu Vân gồm 36 thiết kế. Theo nữ NTK, con số 36 gắn với người Thanh Hóa, thể hiện tình yêu và niềm tự hào về quê hương của người dân nơi đây.

Điểm nhấn của các thiết kế là hình ảnh những địa danh, biểu tượng tiêu biểu như Thác Mây, Vườn quốc gia Bến En, Pù Luông, biển Sầm Sơn, trống đồng Đông Sơn và đại ngàn Xứ Thanh. Những hình ảnh này được thể hiện qua màu sắc, họa tiết và ngôn ngữ hội họa, tạo nên sự kết hợp giữa vẻ đẹp của áo dài truyền thống với dấu ấn văn hóa địa phương.

Trình diễn bộ sưu tập là á hậu Du lịch Thế giới Hương Ly cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội và hội viên phụ nữ.

Với NTK Cao Thu Vân, áo dài không chỉ là trang phục tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam mà còn là phương tiện truyền tải những câu chuyện văn hóa. Thông qua các thiết kế, nhà thiết kế mong muốn giới thiệu những hình ảnh đặc trưng của Thanh Hóa đến công chúng bằng ngôn ngữ thời trang.

Chương trình giới thiệu bộ sưu tập có sự tham gia trình diễn của á hậu Du lịch Thế giới Hương Ly cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội và hội viên phụ nữ.

NTK Cao Thu Vân diện áo dài hồng.

Thông qua 5 mẫu áo dài nhận diện Xứ Thanh, Cao Thu Vân kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa, đồng thời lan tỏa giá trị của áo dài Việt Nam. Bộ sưu tập cũng thể hiện nỗ lực kết nối di sản văn hóa với đời sống đương đại thông qua thời trang.