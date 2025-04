NSƯT thu nhập trăm triệu/tháng dù đang "sống ẩn", ái nữ hiếm hoi lộ diện gây chú ý

Đạo diễn, diễn viên - NSƯT Đức Hải vốn là gương mặt quen thuộc với công chúng. Tuy nhiên từ năm 2021, nam nghệ sĩ “sống ẩn”, kín tiếng hơn. Cho đến mới đây, cuộc sống của NSƯT Đức Hải được quan tâm trở lại khi anh xuất hiện trong clip TikTok cùng con gái của mình. Không những vậy, từ các video này mà netizen cũng biết đến và dành nhiều lời khen cho ái nữ nhà Đức Hải.

Được biết, Trần Hoàng Hải My (SN 2003) là con gái lớn của nam nghệ sĩ. Cô bạn này sở hữu gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ. Bên cạnh đó, cách nói chuyện cũng rất duyên dáng, khéo léo, thừa hưởng nhiều sự hóm hỉnh, hài hước từ bố nên nhanh chóng ghi điểm với cộng đồng mạng. Ngoài ra, thành tích học tập của Hải My cũng là điều đáng nể.

Ái nữ nhà NSƯT Đức Hải từng nhận học bổng 50% đi du học, tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế thuộc trường Đại học Macquarie (Úc). Hiện tại, Hải My đang làm việc trong một tập đoàn thuộc lĩnh vực logistic. Trước đó sau khi tốt nghiệp, cô bạn cũng thử sức với nhiều công việc, vị trí khác nhau, trong đó cũng từng làm giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em.

Trên các trang mạng xã hội của mình, Hải My cũng thường chia sẻ cuộc sống đời thường của mình. Cô nàng được nhận nhiều lời khen bởi sắc vóc cuốn hút, vibe tự tin, độc lập và luôn toả ra năng lượng tích cực khiến ai xem cũng ấn tượng. Bên cạnh đó, Hải My cũng rất thân thiết với bố, cả hai cùng nhau đi du lịch, chụp ảnh và quay các video tâm sự, thử thách độ hiểu nhau.

Ngoài con gái lớn Hải My, NSƯT Đức Hải còn có cặp sinh 3 gồm: Trần Hoàng My, Trần Hà My và Trần Đức Huy cũng xinh đẹp, điển trai và giỏi giang không kém. Cả 3 đều sinh năm 2005 và hiện tại đều có những hướng theo đuổi ngành học, sự nghiệp riêng. Trong đó, con trai út Trần Đức Huy cũng hoạt động rất năng nổ trên MXH, có kênh TikTok riêng về ngoại ngữ và cũng thường mời bố mẹ tham gia cùng trong các video.

Trong một lần chia sẻ trên truyền thông cách đây 2 năm, NSƯT Đức Hải cho biết anh luôn tự hào và thân thiết, gần gũi với các con. Ngoài ra, bà xã của nam nghệ sĩ cũng rất khéo léo trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái, luôn dặn dò các con học cách "khổ trước sướng sau". Ở tuổi này, Đức Hải vẫn miệt mài học thêm ngoại ngữ để các con nhìn vào và cố gắng học tập. Cùng với đó, anh cũng luôn sẵn sàng đầu tư, tạo điều kiện cho các con trong cả việc học văn hoá lẫn sở thích nghệ thuật.

Năm 2023, trong một chia sẻ với báo chí, NSƯT Đức Hải cho biết mình vẫn có thu nhập trăm triệu mỗi tháng dù không đi diễn. Thu nhập của anh đến từ việc cho thuê BĐS, với 1 khách sạn ở quận Gò Vấp, nhà cho thuê ở Tân Bình, Phú Nhuận và Thảo Điền (quận 2) cùng một số ở Hà Nội.

