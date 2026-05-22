NSƯT Thành Lộc nói thẳng một số đồng nghiệp: "Tào lao"

Mới đây, tại buổi lễ ra mắt phim điện ảnh Một thời ta đã yêu, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về việc từ sân khấu kịch sang đóng phim điện ảnh.

Anh nói: "Tôi muốn nhờ mọi người đính chính hộ, là cát xê của tôi chưa bao giờ cao, không bao giờ có chuyện đó, nó chỉ đủ để tôi cân bằng thu chi trong cuộc sống thôi.

Ở phim điện ảnh, mỗi đạo diễn sẽ có một ngôn ngữ riêng của họ. Đó là nền công nghiệp giải trí mà, nên còn hội tụ nhiều yếu tố khác. Tôi chỉ là người diễn viên, không biết trước được hết hiệu quả sau cùng sẽ như thế nào.

Đó cũng là thiệt thòi của người diễn viên điện ảnh, không tham gia trọn vẹn được mọi thứ, mọi khâu. Tôi là nạn nhận của chính mình.

Có những phim tôi ký hợp đồng vì đọc kịch bản thấy nhân vật mình hay và đầu tư cho nó đến mấy chục ngày quay. Nhưng khi lên phim thì nhân vật của tôi còn có 4 phút thôi. Tôi té ngửa.

Vai mà có 4 phút thì tôi nhận làm gì? Tôi hay bị rơi vào thế bị động như vậy, không chủ động được. Thật là đáng tiếc.

Nếu tôi là đạo diễn, tôi sẽ chủ động làm được nhiều thứ, còn làm diễn viên đóng phim thì mọi thứ ngoài tầm với của tôi.

Về những vai diễn lên phim bị cắt, tôi rất buồn vì nếu biết bị như vậy tôi đâu có nhận để làm gì. Còn chuyện đổ công đổ máu ngoài hiện trường là chuyện bình thường, là diễn viên chuyên nghiệp thì phải như vậy.

Nhiều người hay kể khổ là đóng phim cực thế này thế kia. Tôi thấy đó là chuyện tào lao. Tôi chỉ nói về việc bị cắt vai để lên phim trở thành một nhân vật mờ nhạt như vậy thì người khác đóng còn được, để tôi đóng làm gì nữa.

Đó là mặt trái của công việc diễn viên. Là diễn viên thì không có quyền quyết định được mọi thứ, nó thuộc vào những người khác. Có khi cái này cũng không thuộc về đạo diễn mà do nhà sản xuất. Họ thấy phim dài quá thì yêu cầu cắt chỉ còn chừng đó phút thôi để thêm được nhiều suất chiếu.

Đó là hiện trạng làm đau lòng những người cộng sự trong nghệ thuật. Điện ảnh đôi khi làm tôi được thăng hoa hoặc đôi khi cũng làm tôi bị tụt mood".