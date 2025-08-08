NSƯT Thành Lộc: Đến khi cầm trịch, tôi bắt đầu "trả thù đời"

Vừa qua, tại chương trình I see you, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.

Thành Lộc

Anh nói: "Tôi là một người khá khó tính và hầu như những đạo diễn sân khấu hay đạo diễn điện ảnh mỗi khi muốn mời tôi tham gia dự án, họ đều nói ông Lộc khó chịu lắm, đừng mời ông ta. Họ nói tôi có thể xoay đạo diễn như xoay ghế, chỉ đạo lại đạo diễn…

Nhưng mỗi khi tôi làm xong một dự án nào đó, 10 người thì 9 người đều thốt lên rằng, họ nghe nói tôi rất khó chịu, khó tính, khó để người khác điều khiển nhưng khi làm việc có thấy gì đâu.

Thì rõ ràng tôi làm việc rất vui vẻ, đâu có khó chịu gì đâu. Đó cũng là một kiếp nạn mà tôi gặp phải, khi họ luôn bao quanh tôi bởi những lời như vậy. Nhưng tôi nghĩ không sao cả, cứ làm việc chung rồi sẽ biết mình thế nào, ra sao.

Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Khi cùng làm việc chung dưới cách đối tác thì người đạo diễn hay người tiền bối là người đầu sóng ngọn gió, mình là lính thì mình phải đi theo họ.

Nhưng đôi khi mình cũng có những suy nghĩ riêng của mình, rằng chỗ này chưa hay lắm, cách làm này chưa đúng lắm thì vẫn phải đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, nếu mình còn non trẻ quá sẽ bị đạo diễn gạt đi ngay, rằng ngựa nón háu đá, lính mới thì biết gì mà nói.

Lúc đó sẽ ức lắm, nhưng vẫn phải chịu đựng. Bản thân tôi cũng vậy thôi. Rõ ràng, tính kỷ luật là quan trọng với người làm nghệ thuật. Người đứng đầu luôn là người quyết định hết. Nếu muốn chứng minh mình đúng thì phải là người lính giỏi trước đã.

Tôi cũng theo nguyên tắc đó. Tôi cũng phải từ từ tạo thành tựu, uy tín cho mình đến khi mình tự cầm trịch thì mới bắt đầu trả thù đời.

Nói trả thù đời là cho vui thôi chứ tính tôi hiền lắm. Tôi chỉ thấy tới khi đó là cơ hội để tôi làm được những gì tôi ấp ủ, mong muốn và làm theo quan điểm riêng của tôi.

Tôi bắt đầu mời các cộng sự đến, người này người kia cũng có ý kiến nhưng tôi say no hết vì đây là tác phẩm của tôi, tôi là người cầm trịch thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Bạn chỉ việc làm theo những gì tôi muốn".