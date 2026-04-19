NSƯT Nguyệt Hằng: ‘Tôi và chồng cãi nhau ở trường quay, đạo diễn phải can thiệp’

Trong phim Ngược đường ngược nắng, Nguyệt Hằng và Anh Tuấn vào vai bà Diện - ông Trực, cặp vợ chồng nhiều màu sắc, vừa hài hước vừa là tâm điểm mâu thuẫn giữa hai gia đình làm nghề hương trong làng.

Bà Diện yêu chồng, thương con nhưng nóng nảy, trong khi ông Trực lại là mẫu đàn ông “sợ vợ, kính mẹ”, chu toàn từ việc bếp núc đến chăm sóc gia đình. Chính sự đối lập này tạo nên những tình huống dở khóc dở cười, giúp cặp đôi nhanh chóng chiếm cảm tình khán giả.

Người xem cho rằng cả hai “không cần diễn”, bởi cách thể hiện quá tự nhiên, giống như mang đời sống hôn nhân thật lên màn ảnh. Những màn đối đáp, trêu đùa của họ được nhận xét duyên dáng, tiết chế, không lố mà vẫn tạo tiếng cười.

Vợ chồng NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn gây sốt trên màn ảnh.

Chia sẻ với Tiền Phong , NSƯT Nguyệt Hằng cho biết lựa chọn lối diễn tự nhiên đó là chủ đích ngay từ đầu của ê-kíp. Theo nữ nghệ sĩ, nhận xét của khán giả có phần đúng, nhất là với những người theo dõi vợ chồng cô ngoài đời. Ngay từ đầu, đạo diễn và cặp đôi thống nhất thể hiện gần với tính cách thật.

NSƯT Nguyệt Hằng cho biết bà Diện mang đến cảm giác “được xả vai” sau thời gian dài đóng những nhân vật nặng tâm lý. Nữ nghệ sĩ chấp nhận thay đổi hình ảnh, cắt tóc để phù hợp nhân vật, đồng thời tận dụng sự ăn ý với chồng để tạo nên những mảng miếng tự nhiên, gần gũi. Cả hai quá hiểu nhau về lối diễn nên dễ dàng bắt nhịp trong từng cảnh quay. Tuy nhiên, chính sự quen thuộc ấy cũng tạo áp lực không nhỏ. “Nếu không có sáng tạo mới, cứ diễn theo lối mòn thì bản thân sẽ thấy nhàm chán, không còn cảm xúc với nhân vật và cũng không tạo được cảm hứng cho bạn diễn”, NSƯT Nguyệt Hằng nói .

Nữ nghệ sĩ tiết lộ có lúc cô và chồng “không chịu” cách diễn của nhau dẫn đến tranh cãi. “Tôi muốn giữ sự chân thật của tình huống, còn anh Tuấn thì luôn muốn thêm chi tiết để tăng tính giải trí. Thế là tranh cãi một hồi, đạo diễn phải đứng ra phân minh. May là chưa cãi nhau to”, cô kể.

Trong khi đó, diễn viên Anh Tuấn khẳng định anh chủ động “cài” thêm chi tiết hài từ đời sống thường ngày để nhân vật trở nên nhẹ nhàng, dễ xem hơn. “Những tình huống như sợ vợ, sợ mẹ vốn rất đời, tôi chỉ làm cho nó vui hơn để khán giả thấy gần gũi", anh nói.

Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đã có hơn 30 năm gắn bó. Cả hai quen biết và bén duyên khi là sinh viên lớp Diễn viên khóa hai của Nhà hát Tuổi trẻ năm 1991. Năm 1996, cả hai kết hôn. Trải qua nhiều thăng trầm, hiện họ có bốn người con gồm ba gái, một trai.

“Chúng tôi gắn bó hơn 30 năm nhưng không phải là đã nắm chắc hạnh phúc. Giờ đây, tình yêu không chỉ dành cho nhau mà còn cho con, cho cháu. Khi còn quan tâm, còn nghĩ cách làm người kia vui thì đó chính là ‘lửa’ của tình yêu", cô chia sẻ.

Dù từng đóng chung nhiều dự án , Ngược đường ngược nắng là bộ phim truyền hình đầu tiên hai nghệ sĩ đảm nhận vai vợ chồng. Họ từng hóa thân thành vợ chồng trong phim điện ảnh Đào, phở và piano , nhưng chỉ ở những phân đoạn ngắn.

Việc cùng nhau bước từ đời thực lên màn ảnh, theo nữ nghệ sĩ, vừa là lợi thế vừa là thử thách. Có những tình huống ngoài đời chưa từng va chạm, lên phim lại có dịp "lộ hết". Chính điều đó tạo nên sự hứng thú để cả hai tiếp tục tung hứng.

NSƯT Nguyệt Hằng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với loạt vai diễn trong các phim như Những người sống bên tôi, Vệt nắng cuối trời, Bí mật Eva, Đấu trí, Hãy nói lời yêu, Đừng làm mẹ cáu, Lằn ranh… Trong khi đó, Anh Tuấn ghi dấu với hình ảnh phản diện. Anh góp mặt trong các phim như Những ngọn nến trong đêm, Cảnh sát hình sự, Ma làng, Đấu trí, Hương vị tình thân...