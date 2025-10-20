Tối 20/10, NSND Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội sân khấu TPHCM - chia sẻ với Tiền Phong thông tin NSƯT Minh Hoàng qua đời. NSND Trịnh Kim Chi cho biết nghệ sĩ Minh Hoàng trút hơi thở cuối cùng vào tối 20/10.

"NSƯT Minh Hoàng mắc nhiều bệnh liên quan đến tim, phổi. Những ngày cuối đời sức khoẻ suy kiệt, anh không ăn uống được nhiều. Lần cuối tôi gặp NSƯT Minh Hoàng là dịp giỗ Tổ nghề sân khấu vào đầu tháng 10. Khi ấy anh sụt cân nhiều, nhìn rất thương", NSND Trịnh Kim Chi nói với Tiền Phong.

NSƯT Minh Hoàng tên thật là Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1971. Anh trưởng thành từ lớp trung cấp diễn viên của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, cùng khóa với NSND Hữu Quốc.

NSƯT Minh Hoàng là người hiền lành, sống chan hòa.

Nam nghệ sĩ miệt mài đem tiếng hát, phục vụ khán giả những vùng sâu, vùng xa của TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Từ năm 1992 đến nay, nghệ sĩ Minh Hoàng công tác tại Nhà hát Trần Hữu Trang với vai trò diễn viên, trợ lý đạo diễn, phó trưởng đoàn. Một số vở diễn nổi bật của anh có thể kể đến Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng Phượng, Đi biển một mình. Năm 2024, Minh Hoàng được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

Nam nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng ở Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Liên hoan hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân, nhận bằng khen của UBND TPHCM năm 2025 nhờ đóng góp quan trọng cho nền văn học - nghệ thuật thành phố.

Theo lời đồng nghiệp, NSƯT Minh Hoàng là người hiền lành, sống chan hòa, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.