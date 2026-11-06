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NSƯT lấy vợ lần 3, sang Trung Quốc hưởng tuần trăng mật

Liên Hoa
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Nam diễn viên và vợ đẹp kém 7 tuổi tận hưởng chuyến du lịch nước ngoài sau khi chính thức về chung một nhà.

Sau đám cưới diễn ra vào tháng 9/2026, NSƯT Ngọc Quỳnh và bà xã Thùy Anh mới đây đã có chuyến du lịch nước ngoài để bù đắp khoảng thời gian bận rộn trước đó. Cặp đôi lựa chọn Bắc Kinh (Trung Quốc) làm điểm đến, cùng tận hưởng những ngày nghỉ ngơi bên nhau.

Trên trang cá nhân, bà xã NSƯT Ngọc Quỳnh chia sẻ loạt ảnh du lịch, đính kèm dòng chú thích ngọt ngào: "Giây phút này là mãi mãi!". Trong những khung hình được đăng tải, cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau. Khi dạo phố buổi tối, Thuỳ Anh vòng tay ôm sát Ngọc Quỳnh từ phía trước, cử chỉ ngọt ngào.

Hai người dành khoảng 5 ngày ở Bắc Kinh, chủ yếu dạo phố, ngắm những hàng cây lá vàng, thưởng thức ẩm thực địa phương và ngồi cà phê. Thay vì lên lịch trình tham quan dày đặc, cặp đôi muốn tận hưởng không khí thành phố và dành thời gian bên nhau.

NSƯT lấy vợ lần 3, sang Trung Quốc hưởng tuần trăng mật - Ảnh 1.

NSƯT Ngọc Quỳnh và bà xã chọn Bắc Kinh là địa điểm du lịch sau đám cưới

NSƯT lấy vợ lần 3, sang Trung Quốc hưởng tuần trăng mật - Ảnh 2.

Cặp đôi check-in các địa điểm nổi tiếng

NSƯT lấy vợ lần 3, sang Trung Quốc hưởng tuần trăng mật - Ảnh 3.

NSƯT Ngọc Quỳnh và bà xã Thuỳ Anh có chuyến đi ngọt ngào sau thời gian bận rộn

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các bộ phim như Hoa Cỏ May, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Biệt Dược Đen, Hoa Vương... Năm 2019, anh giành giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình. Đến tháng 3/2024, nam diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

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Về đời tư, trước khi đến với Thuỳ Anh, Ngọc Quỳnh từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có ba người con riêng. Bà xã hiện tại của nam diễn viên sinh năm 1987, cũng hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, là diễn viên thuộc Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng góp mặt trong các phim Nhà Trọ Balanha, Phóng Viên Thử Việc, Xúc Xắc Tình Yêu... Thuỳ Anh cũng từng trải qua một lần đổ vỡ và có con trai riêng.

Thời điểm chia sẻ chuyện tình cảm, cặp đôi đối diện không ít bình luận tiêu cực. Trước những ý kiến trái chiều, Ngọc Quỳnh chủ động lên tiếng bênh vực Thuỳ Anh, đồng thời khẳng định bản thân đã độc thân một năm trước khi bắt đầu mối quan hệ mới. Sự đồng hành, bảo vệ từ nam diễn viên cùng cách ứng xử điềm đạm của Thuỳ Anh được xem là điểm tựa giúp cả hai vững vàng trước những bàn tán xoay quanh chuyện tình cảm.

NSƯT lấy vợ lần 3, sang Trung Quốc hưởng tuần trăng mật - Ảnh 4.

Ngọc Quỳnh và Thuỳ Anh có 2 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà

Tại đám cưới, nam diễn viên bộc bạch: "Hơn nửa cuộc đời làm nghề biểu diễn, anh đã đi qua rất nhiều vai diễn, đã đến hạnh phúc, đã trải khổ đau, vui có, buồn cũng có. Nhưng hôm nay anh bước vào một vai trọn vẹn, không kịch bản, không đạo diễn, không diễn xuất, chỉ có anh và em đứng trên sân khấu này viết tiếp câu chuyện của mình".

Về phía Thuỳ Anh, cô trải lòng: "Cuộc đời đưa mỗi chúng ta đi qua những hành trình rất khác. Có những niềm vui và cũng có những điều tiếc nuối, có cả những lần tưởng mọi chuyện sẽ mãi chỉ như vậy nhưng có lẽ mỗi chặng đường ấy đều cần thiết để chúng mình trở thành phiên bản của ngày hôm nay.

Có một điều mà đến tận bây giờ khi nghĩ lại em vẫn thấy thật kỳ diệu: 2 lần anh bước vào lễ đường em đều có mặt, nhưng chỉ là một người đồng nghiệp, một vị khách gửi lời chúc phúc. Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người bước về phía anh lại là em.

Rồi một ngày chúng mình bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, em đã nhận ra phía sau hình ảnh một người diễn viên mà em từng ngưỡng mộ là một người rất ấm áp, rất chân thành và luôn khiến em cảm thấy bình yên. Có lẽ tình yêu của chúng mình không bắt đầu bằng một khoảnh khắc thật đặc biệt mà lớn lên từ những điều rất bình thường".

NSƯT lấy vợ lần 3, sang Trung Quốc hưởng tuần trăng mật - Ảnh 5.

Sau những biến cố riêng, Ngọc Quỳnh và Thuỳ Anh có cái kết đẹp

Ảnh: FBNV

NSND là "nữ hoàng ảnh lịch", nguyên phó giám đốc nhà hát, sống viên mãn với lương hưu 8,9 triệu đồng

Tags

Ngọc Quỳnh

Bắc Kinh

du lịch

sao Việt

NSƯT

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