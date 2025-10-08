NSƯT Kim Tuyến lần đầu tiết lộ chồng cũ là đại gia ngành ngân hàng

Hôn nhân không "ngọt ngào như phim"

Mới đây, trong talkshow của MC Nguyên Khang, diễn viên Kim Tuyến khiến khán giả chú ý khi hiếm hoi chia sẻ chuyện đời tư, về cuộc hôn nhân tan vỡ khi cô mới ngoài 20 tuổi.

Nữ diễn viên kể, năm 2008, khi 19 tuổi cô đã nên duyên với một đại gia trong ngành ngân hàng, chỉ sau vài tháng quen biết qua mai mối của gia đình. Khi ấy, tuổi đời còn rất trẻ, thiếu trải nghiệm, cô tin rằng kết hôn là con đường nhanh nhất để có mái ấm như từng mơ.

Kim Tuyến thổ lộ nếu được làm lại sẽ không kết hôn vào năm 19 tuổi. Cô chia sẻ: "Nhiều người đồn rằng tôi lấy chồng sớm vì có bầu, nhưng không phải vậy. Từ nhỏ, tôi ở nhà với vú em do cha mẹ đi làm suốt, nên thường tưởng tượng cảnh cả nhà cùng đi chơi".

Thế nhưng, cuộc sống sau đám cưới lại không "ngọt ngào như phim". Kim Tuyến và chồng cũ sớm nhận ra khoảng cách trong suy nghĩ, cách sống và định hướng tương lai.

Kim Tuyến được biết đến từ cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 tổ chức năm 2006, khi cô mới 19 tuổi. Sau đó, cô bất ngờ lên xe hoa và sau 2 năm thì ly hôn và trở thành bà mẹ đơn thân.

Lúc Kim Tuyến quyết định chia tay, bố mẹ không đồng ý nên cô tự mình nuôi con khi bé mới vài tháng tuổi. Thời điểm đó, chồng cũ của cô, một doanh nhân trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cũng gặp khó khăn vì khủng hoảng kinh tế năm 2008. "Nếu lúc đó không thể tự xoay xở, tôi có lẽ cũng kêu gọi sự đồng hành của anh ấy. May mắn là tôi đã tự lo được cho con đến hôm nay", cô trải lòng.

Dù xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng chuyện tình cảm của Kim Tuyến khá trắc trở.

Thời điểm khi chia tay, Kim Tuyến mới hơn 20 tuổi, con gái đầu lòng chưa đầy 1 tuổi. Quyết định làm mẹ đơn thân, cô bắt đầu hành trình tự lập đầy thử thách.

"Nếu không tự lo được cho con, có lẽ tôi đã phải nhờ chồng cũ giúp đỡ. Nhưng may mắn là tôi đủ mạnh mẽ để tự đứng vững", Kim Tuyến chia sẻ trong chương trình.

Sau ly hôn, diễn viên Kim Tuyến lao vào công việc như một cách để quên đi nỗi buồn và ổn định kinh tế. Thời điểm phim truyền hình Việt bùng nổ, cô nhận liên tiếp các vai chính, có khi quay từ sáng đến khuya, khi về nhà chỉ kịp nhìn con ngủ rồi lại đi. Cô tiếc vì không thể ở bên con nhiều hơn, nhưng cho rằng khi đó không còn lựa chọn nào khác.

Kim Tuyến từng đóng gần 50 bộ phim truyền hình, điện ảnh.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Kim Tuyến dần khẳng định vị trí trong nghề. Cô tạo dấu ấn với nhiều vai diễn nội tâm phức tạp, được đánh giá cao về thực lực. Con gái của cô nay đã lớn, học trường quốc tế và trở thành nguồn động lực lớn nhất cho mẹ.

U40 chọn sống độc lập, tránh xa những ồn ào tình cảm

Sau ly hôn, Kim Tuyến không vội vàng bước vào mối quan hệ mới. Nữ diễn viên chọn sống độc lập, tránh xa những ồn ào tình cảm. Ở tuổi U40, cô vẫn lẻ bóng, dành phần lớn thời gian cho công việc, giảng dạy kỹ năng diễn xuất và chăm sóc con gái.

"Có lúc tôi cũng chạnh lòng khi thấy người khác hạnh phúc, nhưng cảm giác đó qua nhanh. Tôi sợ rằng nếu yêu ai đó, mình sẽ không thể toàn tâm cho sự nghiệp", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên hiện hài lòng với cuộc sống độc thân, tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc con gái.

Giờ đây, diễn viên Kim Tuyến không còn tìm kiếm một cuộc hôn nhân hoàn hảo như thuở 19 tuổi. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, nơi mỗi ngày được làm nghề, dạy học và nhìn con khôn lớn.

"Hạnh phúc của tôi bây giờ không đến từ ai khác, mà từ chính sự bình yên mình tạo ra", Kim Tuyến mỉm cười nói.

Kim Tuyến bên con gái.

Kim Tuyến hiện vẫn là cái tên được săn đón trong nhiều dự án truyền hình và phim điện ảnh, nhờ lối diễn đa dạng, từ bi kịch đến tâm lý, từ nữ chính hiền lành đến nhân vật phản diện sắc sảo.

Sắc vóc quyến rũ của Kim Tuyến.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Kim Tuyến còn theo học Đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, mong muốn sau này có thể truyền đạt kinh nghiệm và đào tạo thế hệ diễn viên trẻ.

Ngoài ra, Kim Tuyến còn "mát tay" trong công việc kinh doanh. Nhờ đó, cô có cuộc sống sung túc, đầy đủ. Nữ diễn viên hiện sở hữu 1 căn nhà mặt tiền ở Quận 1 cũ, TP.HCM dùng để mở quán cà phê và sống cùng con gái tại căn hộ cao cấp ở Quận 7 cũ, TP.HCM.

Cô sở hữu một làn da trắng mịn và gương mặt V-line đẹp hút hồn.

Ở tuổi gần 40, Kim Tuyến vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, dịu dàng. Nhiều khán giả nhận xét cô là "một trong những diễn viên đẹp bậc nhất màn ảnh Việt hiện nay".