NSƯT Hoài Linh nói về cảnh phim giấu xác Anh Thư vào thùng rác: "Tôi thấy bất nhân quá, tôi sợ"

Sau buổi công chiếu tại TP.HCM, chiều 27/8, ê-kíp phim "Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn" tổ chức premiere tại một cụm rạp ở Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của hàng trăm khách mời, nhiều nghệ sĩ và khán giả yêu điện ảnh. Ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh – cũng có mặt, ghi nhận nỗ lực của ê-kíp trong một dự án phim thương mại.

Sau khi phim kết thúc, dàn diễn viên chính gồm NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân cùng đạo diễn Trung Lùn xuất hiện, giao lưu cùng khán giả.

Ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh có mặt để chúc mừng đoàn làm phim.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, NSƯT Hoài Linh cho biết đây là lần đầu tiên anh ra Hà Nội với tư cách một diễn viên đi cùng ê-kíp. Chia sẻ thêm về bộ phim, nam nghệ sĩ nói: "Tôi tin ai cũng sẽ cười khi xem bộ phim này. Còn cảnh hành động thì giờ tôi cũng gần 60 rồi, nhưng các em trẻ không ngại thì tôi cũng chẳng có gì phải ngại làm cả" .

Chia sẻ thêm riêng với chúng tôi sau buổi công chiếu, Hoài Linh cho biết, anh tự bê xác chết và thực hiện nhiều cảnh hành động trong phim.

"Người Xuân ( vai Anh Thư là xác chết trong phim) chắc chắn lắm, tôi tự bê nặng chết lên được. Nhưng phim "Làm Giàu Với Ma" 1 tôi cũng đã cõng Tuấn Trần cỡ đấy rồi. Những cảnh hành động dưới nước nói chung là cũng okie vì tôi mê sông nước lắm, bơi lội cũng được. Nói chung tôi không rèn luyện gì đâu chỉ có làm vườn, làm nông. Tôi gầy thôi chứ vẫn khỏe".

Hoài Linh vào vai thợ chụp ảnh.

Cảnh giấu xác Anh Thư vào thùng rác.

Khi được hỏi về phân đoạn khó quên nhất khi đóng "Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn", NSƯT Hoài Linh cho biết, đó là cảnh cái xác của nhân vật Anh Thư bị 4 con người tham tiền, biến thái nhét vào thùng rác: "Ấn tượng không phải cái vai của mình mà ấn tượng cái cảnh bao nhiêu con người nhìn nhân vật của Võ Tấn Phát bẻ gãy cái cô ấy (vai Anh Thư làm xác chết) cho vào thùng rác. Tôi thấy bất nhân quá, tôi sợ".

Về phía đạo diễn Trung Lùn, anh xúc động bày tỏ cảm xúc sau thời gian dài dành nhiều tâm huyết cho phim: "Tôi lén vào rạp xem phản ứng khán giả và thấy mọi người không ai đứng dậy đi về trước khi phim kết thúc. Đó là điều khiến tôi vui nhất".

Đạo diễn Trung Lùn cũng thẳng thắn thừa nhận một điều tại buổi ra mắt: "Làm phim thương mại thì yếu tố doanh thu luôn là áp lực lớn. Nhưng chính nhờ thành công của phần 1, chúng tôi mới có cơ hội đầu tư hoành tráng hơn cho phần này. Tôi vui khi thấy phim Việt đang có mặt rầm rộ trong mùa lễ, và hy vọng "Cuộc Chiến Hột Xoàn" sẽ góp phần làm sôi động hơn bức tranh ấy".

Đạo diễn Trung Lùn đứng thứ 2 từ phải sang trái.

Đến xem buổi công chiếu, đạo diễn Đức Châu dành lời khen cho Diệp Bảo Ngọc trong vai phản diện Tiền: "Tôi ấn tượng vô cùng. Bạn đã thành công khi khiến khán giả ghét nhân vật của mình. Nhưng tôi cũng muốn trách đạo diễn Trung Lùn một chút, đang khóc thì anh lại bắt mọi người cười, rồi lại khóc".

Sự kiện premiere tại Hà Nội, với sự có mặt của lãnh đạo ngành điện ảnh, các nghệ sĩ tên tuổi và phản ứng tích cực từ khán giả, đã khép lại trong bầu không khí ấm áp và đầy kỳ vọng. Dàn cast hùng hậu gồm NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân, Thanh Thức, Hứa Minh Đạt, NSND Việt Anh, NS Trung Dân, NSƯT Công Ninh… sẽ là bảo chứng mạnh mẽ cho phần phim thứ hai.

Phim điện ảnh "Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn" dự kiến sẽ chính thức ra rạp vào ngày 29/8/2025.