NSƯT duy nhất cả đời được gọi là công chúa: Visual ngọt lịm tim, như chị em sinh đôi với Jisoo (BLACKPINK)

Mới đây, một đoạn clip cũ của NSƯT Mỹ Duyên bất ngờ được "đào" lại trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chỉ vài giây góc nghiêng, nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt trong veo, nữ nghệ sĩ lập tức khiến dân tình tan chảy vì quá xinh đẹp, ngọt ngào. Nhiều người thậm chí còn gọi đây là "huyền thoại nhan sắc" và không ngần ngại ví cô như phiên bản chị em sinh đôi của Jisoo (BLACKPINK) vì những đường nét trên gương mặt thanh tú quá đỗi tương đồng.

Trong đoạn video đang viral, Mỹ Duyên gây ấn tượng với nhan sắc xinh lung linh đúng chuẩn công chúa bước ra từ cổ tích. Góc nghiêng thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi gọn gàng cùng đôi môi trái tim khiến tổng thể gương mặt nữ nghệ sĩ vừa trong trẻo vừa cuốn hút. Không ít bình luận cho rằng, nếu không nói trước, nhiều người hoàn toàn có thể nhầm lẫn với Jisoo bởi thần thái dịu dàng và đường nét mềm mại có nhiều điểm tương đồng.

"Cô mà ở Hàn là nổi lắm á. Vì khuôn mặt riêng biệt không bị đại trà", "Cái góc nghiêng y hệt Jisoo luôn này", "Nàng công chúa không bao giờ già trong mắt tôi", "Nhìn qua tưởng Jisoo luôn đó", "Cần gì phải nói đến góc nghiêng khi góc chính diện cô cũng đẹp ná thở", "Nhìn quen quen thì ra Jisoo giống cô ạ. Xinh quá đi", "Chắc có mình tôi thấy góc nghiêng của cô Mỹ Duyên giống Jisoo BLACKPINK" ... là những bình luận dân tình để lại dưới đoạn video viral của NSƯT Mỹ Duyên.

Thực tế, danh xưng "công chúa" đã gắn liền với Mỹ Duyên suốt hơn 20 năm sự nghiệp. Từ khi tham gia chương trình kịch thiếu nhi Ngày Xửa Ngày Xưa hồi năm 2003, nữ nghệ sĩ gần như được đóng đinh với hình tượng công chúa. Từ Cô bé Lọ Lem cho đến hàng loạt nhân vật như công chúa Mị Nương, Tiểu Phụng, Ruby, Thiên Kim…, Mỹ Duyên trở thành cái tên mà khán giả nhí thời bấy giờ mặc định nghĩ đến mỗi khi nhắc đến vai công chúa.

Một số tạo hình công chúa của Mỹ Duyên trong Ngày Xửa Ngày Xưa

Không phải ngẫu nhiên mà cô giữ vững vị trí công chúa lâu đến vậy. Xuất thân từ ballet, Mỹ Duyên sở hữu nền tảng vũ đạo chắc chắn, thần thái mềm mại và khả năng biểu đạt cảm xúc bằng hình thể cực tốt. Những vai diễn công chúa vốn đòi hỏi vừa diễn, vừa múa, vừa truyền tải nội tâm dường như được đo ni đóng giày cho cô.

Sinh năm 1972, Mỹ Duyên tên đầy đủ là Lê Huỳnh Mỹ Duyên, lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Sau thời gian du học ballet tại Liên Xô, cô trở về nước và bén duyên với điện ảnh từ đầu thập niên 90. Những năm sau đó, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua loạt phim như Tình Nhỏ Làm Sao Quên, Lương Tâm Bé Bỏng, Gái Nhảy… với hình tượng hiền lành, mong manh. Năm 2007, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT, trước khi tập trung nhiều hơn cho sân khấu kịch.

Hiện tại, ở độ tuổi ngoài 50, Mỹ Duyên không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như thời hoàng kim nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ chủ yếu gắn bó với sân khấu kịch, đặc biệt là chương trình Ngày Xửa Ngày Xưa - nơi đã làm nên thương hiệu "công chúa" của cô. Mỗi mùa hè, khán giả nhí vẫn có thể bắt gặp Mỹ Duyên trên sân khấu, trong những vai diễn quen thuộc nhưng chưa bao giờ mất đi sức hút.

Trong Ngày Xửa Ngày Xưa kỷ niệm 25 năm ra mắt, Mỹ Duyên (bên trái ngoài cùng) tiếp tục được giao vai đào đẹp, thần Gió vì không có vai công chúa

Bên cạnh đó, cô thỉnh thoảng góp mặt trong các dự án phim truyền hình và điện ảnh như Cây Táo Nở Hoa hay Tháng Năm Rực Rỡ... Ngoài công việc, Mỹ Duyên có cuộc sống khá kín tiếng. Gần đây nhất, cô còn góp mặt trong bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay trong vai thầy bói, gây ấn tượng với vẻ ngoài quyến rũ, ma mị.

NSƯT Mỹ Duyên kết hôn ở tuổi 42 và lựa chọn giữ đời tư nhẹ nhàng, tránh xa thị phi. Dù không còn ở đỉnh cao danh tiếng như trước nhưng với nhiều khán giả, Mỹ Duyên vẫn là một phần ký ức rất khó thay thế. Và có lẽ, danh xưng "công chúa trọn đời" không chỉ đến từ vai diễn mà còn từ cách cô âm thầm giữ gìn tình yêu sân khấu suốt hơn hai thập kỷ.

