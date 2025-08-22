NSƯT Đăng Dương: 30 năm và hành trình kiên trì phụng sự, lan tỏa tình yêu nước qua âm nhạc

Vừa qua, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức lễ công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng Human Act Prize mùa thứ ba, năm 2025 với chủ đề “Kiên trì phụng sự”. Đây là giải thưởng cấp quốc gia thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng mang tính bền vững. Chương trình do Báo Nhân Dân chỉ đạo, phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp đồng hành thực hiện.

Nếu “Dấu ấn tiên phong” (2023) vinh danh những người mở lối dấn thân vì cộng đồng, “Cộng đồng kiến tạo” (2024) ghi dấu tập thể biết kết nối, hợp lực để tạo tác động sâu rộng, thì mùa giải 2025 tiếp tục hành trình ấy bằng tinh thần “Kiên trì phụng sự”, khi sự bền bỉ được nuôi dưỡng và làm sâu sắc hơn những giá trị nhân văn đã gieo mầm.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đại diện Báo Nhân Dân, VCCorp, cùng đông đảo khách mời, nghệ sĩ, nhà báo và các gương mặt tiêu biểu trong hoạt động cộng đồng.

NSƯT Đăng Dương

Đặc biệt, sự góp mặt của NSƯT Đăng Dương, một giọng ca nổi bật của dòng nhạc thính phòng và nhạc cách mạng, đã mang đến những chia sẻ nhiều cảm xúc về hành trình nghệ thuật gắn với trách nhiệm xã hội.

Có thể nói, với NSƯT Đăng Dương, tinh thần Kiên trì phụng sự hiện diện rất rõ trong hành trình cống hiến nghệ thuật của anh. Và việc không ngừng làm mới dòng nhạc thính phòng và nhạc cách mạng - vốn được coi là kén người nghe - cũng là cách nam ca sĩ bền bỉ cống hiến, kết nối thế hệ trẻ với những giá trị lịch sử và lòng yêu nước.

“Theo Đǎng Dương, cách để công chúng tiếp cận gần hơn với dòng nhạc này là làm mới lại những bản phối theo xu hướng hiện đại trẻ trung hơn nhưng không làm mất đi giá trị tinh thần và hồn cốt của nó.

Bằng chứng là, qua liveshow “Tổ Quốc gọi tên mình” của Đăng Dương, ngoài những khán giả trung tuổi thì những khán giả trẻ đón nhận với tâm thế rất nồng nhiệt. Mới đây nhất là tác phẩm “Đất nước trọn niềm vui” trong concert “Tổ Quốc trong tim” cũng đã dành được tình cảm yêu mến, những phản hồi tích cực đặc biệt của giới trẻ. Đăng Dương rất vinh dự và tự hào khi được là một phần lan tỏa dòng nhạc chính thống đến với đông đảo khán giả yêu nhạc cả nước.” - anh chia sẻ.

Và NSƯT Đăng Dương cũng không khỏi vui mừng khi chứng kiến những nỗ lực, kiên trì và bền bỉ đang giúp âm nhạc cách mạng đã tiếp cận và chạm tới trái tim thế hệ trẻ.

“Sau khi trực tiếp biểu diễn và tham dự concert Tổ Quốc trong tim, Đăng Dương nhận thấy nhạc đỏ đang dần chạm tới trái tim người trẻ một cách rất tự nhiên và gần gũi. Chỉ cần đúng thời điểm và sự tận tâm của cả một tổ chức, tình yêu nước nồng nàn sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đăng Dương hy vọng sẽ tiếp tục cùng các nghệ sĩ biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật chính luận như Tổ Quốc trong tim, bởi đó là thông điệp kết nối quá khứ với hiện tại, hun đúc cũng như khơi dậy lòng biết ơn những hy sinh xương máu của cha ông để có hòa bình, độc lập ngày hôm nay, điều mà chúng ta không bao giờ được phép lãng quên.

Đăng Dương tin chắc, những điều này sẽ nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của thế hệ tương lai”.

Nhìn lại hơn 30 năm sự nghiệp, NSƯT Đăng Dương cho biết, dù đã đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ khác nhau, cả trong và ngoài nước, nhưng thời khắc khiến anh sẽ mãi nhớ và ấn tượng trong sự nghiệp chính là concert Quốc gia “Tổ Quốc trong tim” diễn ra vào tối ngày 10/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vừa qua.

“Đăng Dương được vinh dự giao trọng trách mở màn, là thế hệ nghệ sĩ đi trước biểu diễn chùm tác phẩm “19/8” “ Đoàn vệ quốc quân” “ Đường chúng ta đi” cùng lứa thế hệ ca sĩ thế hệ sau là Võ Hạ Trâm và Tùng Dương. Điều này giúp cho Đăng Dương ý thức được vai trò người dẫn đường, người anh cả trong việc lan tỏa tinh thần âm nhạc cách mạng đối với những người đồng nghiệp và cả với hơn 50 nghìn khán giả đều chung trái tim hướng về Tổ Quốc thông qua những tác phẩm bất hủ gắn liền với lịch sử của dân tộc.

Đăng Dương vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến sức lan tỏa mạnh mẽ của đêm nhạc, khi nó có thể chạm tới trái tim nhiều người dân Việt Nam. Chính cảm xúc ấy trở thành động lực để Đăng Dương tiếp tục cống hiến hết mình cho dòng nhạc chính thống cách mạng suốt sự nghiệp.”

Với giọng hát đầy nội lực và niềm tin vào sức mạnh kết nối của âm nhạc, NSƯT Đăng Dương cho thấy nghệ thuật không chỉ mang lại giá trị thưởng thức, mà còn nuôi dưỡng những giá trị tinh thần, bồi đắp tình yêu nước trong cộng đồng, đúng với tinh thần “Kiên trì phụng sự” mà Human Act Prize 2025 tôn vinh.