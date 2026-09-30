Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc NSOC 2026 khởi tranh: Đi tìm "kỳ tài eSports" ẩn mình trong giới sinh viên

Ocean Entertainment Group khởi động Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc - National Student Open Cup 2026 (NSOC 2026) với thông điệp “The Raw Of The Nation”.

Ngày 30/09, tại OEG Stadium, Hà Nội, OEG tổ chức sự kiện Họp báo chính thức khởi động giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc - National Student Open Cup 2026 (NSOC 2026).

Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng, tranh tài ở 2 bộ môn Valorant và Liên Quân Mobile.

Ocean Entertainment Group (OEG) là một trong những đơn vị chuyên nghiệp và uy tín ở Việt Nam trong lĩnh vực Thể thao điện tử (eSports), Phát hành Game, Giải trí và Công nghệ.

OEG có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng giới trẻ, đặc biệt là sinh viên trên toàn quốc thông qua hệ thống chuỗi giải đấu, sự kiện mang tính kết nối và truyền cảm hứng.

Hành trình bứt phá của sân chơi eSports sinh viên quy mô nhất toàn quốc

Khởi tranh từ năm 2023, NSOC đã nhanh chóng xây dựng nền móng vững chắc cho một sân chơi eSports quy mô lớn dành riêng cho giới sinh viên.

Bước sang năm 2025, giải đấu ghi nhận sự phát triển vượt bậc với tổng kinh phí tổ chức hơn 12 tỷ đồng và giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng, thu hút hơn 5.000 vận động viên sinh viên đến từ 170 trường Đại học, Cao đẳng tranh tài.

Cùng với đó, chuỗi hành trình NSOC Unitour đã trực tiếp kết nối tới hơn 32.000 sinh viên khắp cả nước, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng ngày càng lan rộng của giải đấu trong không gian học đường.

Bước sang mùa giải thứ 3, NSOC 2026 tiếp tục được đầu tư quy mô, bài bản với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng, tranh tài ở hai bộ môn Valorant và Liên Quân Mobile.

Ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam - Đại diện đơn vị chỉ đạo giải đấu phát biểu khai mạc sự kiện.

NSOC 2026 mang đến một câu chuyện mới với thông điệp “THE RAW OF THE NATION” - hành trình tìm kiếm những tài năng eSports trẻ còn đang ẩn mình trong cộng đồng sinh viên trên toàn quốc.

Mỗi tuyển thủ có thể bắt đầu từ một “viên ngọc thô”, sở hữu năng lực và cá tính riêng nhưng chưa có cơ hội được nhìn thấy. NSOC 2026 hướng tới trở thành nơi những tiềm năng ấy được phát hiện, thử thách, tôi luyện và trao cơ hội tỏa sáng.

Sức mạnh kết nối truyền thông và giá trị định hướng nghề nghiệp thực chiến

Giải đấu do OEG tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam, phối hợp thực hiện cùng đơn vị triển khai OEG Studio và đồng tổ chức BEAT Network.

Với thế mạnh từ hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng gồm hơn 20 thương hiệu cộng đồng, 40 kênh sở hữu, đạt 48 triệu người theo dõi và trung bình 2 tỷ lượt tiếp cận mỗi tháng, BEAT Network giữ vai trò cầu nối chiến lược, đưa thông điệp và không khí sôi động của giải đấu lan tỏa sâu rộng đến thế hệ trẻ toàn quốc.

Một điểm nhấn mới của NSOC 2026 là chuỗi Talkshow hướng nghiệp “Behind The Screen” diễn ra tại 10 điểm trường Đại học trên toàn quốc với sự góp mặt của những diễn giả chuyên môn nổi tiếng.

Chương trình có sự đồng hành của nhiều diễn giả, chuyên gia hàng đầu trong ngành, mang đến cho sinh viên cái nhìn chân thực và toàn diện về cơ hội việc làm trong hệ sinh thái eSports và giải trí số. Qua những chia sẻ thực chiến, sinh viên không chỉ định vị chính xác con đường sự nghiệp mà còn tích lũy phương pháp tư duy để đáp ứng tốt yêu cầu thực tế từ thị trường lao động.

Ông Bùi Anh Tuấn Tuấn - Tổng Giám đốc OEG - Trưởng Ban tổ chức phát biểu công bố thông tin và lộ trình của NSOC 2026.

Thông qua việc kết hợp giữa thi đấu thể thao điện tử và định hướng nghề nghiệp, NSOC 2026 hướng tới mục tiêu phát hiện những nhân tố mới chất lượng cho eSports Việt Nam.

Đây cũng là bước đi nhất quán của OEG trong nỗ lực kiến tạo một môi trường eSports học đường văn minh, lành mạnh và chuyên nghiệp, nơi niềm đam mê của người trẻ được chắp cánh để trở thành năng lực thực sự và đóng góp giá trị thiết thực cho xã hội.

Phát biểu tại buổi Họp báo, ông Bùi Anh Tuấn cho biết: “NSOC 2026 hướng tới mô hình 5 bên cùng có lợi: từ người chơi, xã hội, cộng đồng, đến đối tác đồng hành và chính đơn vị tổ chức. Người chơi có môi trường để phát huy tài năng; đối tác có nền tảng kết nối, đồng hành và cùng tạo giá trị; cộng đồng được kết nối và phát triển. Đây cũng chính là cơ hội để OEG xây dựng một nền tảng eSports có giá trị lâu dài, đồng thời kết nối và phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ sinh thái OEG”.