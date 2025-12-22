NSND Xuân Bắc bị con trai Bi Béo từ chối 1000 lần vì xin làm điều này

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn - có dòng trạng thái dài kể lại cuộc trò chuyện với Bi Béo. Theo đó, khi nghe Bi Béo tổng kết ngày cuối tuần chỉ với 8,5 điểm, NSND Xuân Bắc không khỏi tò mò về những việc mà con trai trải qua. Bi Béo kể hôm nay đã cùng cả lớp tham gia hoạt động trao quà quyên góp và sau khi xong việc thì xin cô giáo tách lớp để đến sự kiện ra mắt album của những người anh chung hội.

NSND Xuân Bắc khá bất ngờ khi nghe con trai đang học lớp 11 nhưng chơi chung với các anh đã học Đại học. Nhưng Bi Béo lại lý giải rất đơn giản: "Quan trọng không phải là lớp mấy mà là hành động của mình có người lớn hay không bố ạ!". Việc con trai tự nhận mình là "người lớn" khiến Cục trưởng Xuân Bắc nhịn cười, nhưng sau đó phải chịu thua vì màn chuẩn bị quà của Bi Béo. Anh chàng đã mang 6 cái bánh rán đến sự kiện chúc mừng các anh ra mắt album. Bi Béo kể ban đầu mua 8 cái để chia 4 anh, nhưng trên đường đã ăn 2 cái vì nghĩ rằng: "Con nghĩ kiểu gì các anh ấy chả mời".

NSND Xuân Bắc kể ngày cuối tuần của con trai trên mạng xã hội khiến dân mạng không thể nhịn cười

Không chỉ NSND Xuân Bắc chịu thua con trai mà khi câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội, ai cũng phải bật cười vì hành động của Bi Béo. Nhiều người cho biết chỉ cần đọc giọng văn của Cục trưởng Xuân Bắc thôi cũng đủ tưởng tượng được phong cách nói chuyện của "người lớn" Bi Béo ra sao.

Cuộc trò chuyện của Cục trưởng Xuân Bắc và Bi Béo hút gần 100 nghìn lượt tương tác và hơn 1 nghìn bình luận. Đa số dân tình đều bày tỏ thích thú trước tính cách hài hước đã "ăn sâu vào máu" của Bi Béo. Không những vậy, khi một khán giả nhận xét Bi Béo trông "già thật", NSND Xuân Bắc hé lộ luôn câu chuyện đã xin cạo râu cho con trai 1000 lần nhưng đều bị Bi Béo từ chối.

Netizen "cười no" trước sự hài hước của NSND Xuân Bắc trong cuộc sống hằng ngày

Bi Béo (tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên), con trai thứ hai của NSND Xuân Bắc. Sau khi tham gia chương trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế?, Bi Béo được khán giả vô cùng yêu mến bởi tính cách hài hước và những biểu cảm cực lầy lội. Không chỉ vậy, Bi còn sở hữu loạt meme "quốc dân" cực kì đáng yêu, được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

Giờ đây, ở tuổi 16, Bi Béo đã khác xưa rất nhiều. Cậu cao lớn vượt trội, có phần điềm đạm hơn nhưng vẫn không đánh mất vẻ tinh nghịch quen thuộc. Theo chia sẻ từ NSND Xuân Bắc, Bi Béo và anh trai hiện đang theo học tại một trường tư thục song ngữ nổi tiếng. Điều mà gia đình NSND Xuân Bắc luôn hướng đến khi dạy con không phải là thành tích hay sự nổi tiếng, mà là khả năng sống độc lập, biết yêu thương và có trách nhiệm.

Từ cậu bé lém lỉnh, nghịch ngợm, thích "bắt bẻ" bố Xuân Bắc trong từng câu nói, Bi Béo giờ trở thành thiếu niên chững chạc, tự tin nhưng vẫn nguyên vẹn "chất hài thấm vào máu".