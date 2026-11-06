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NSND từng là mỹ nhân màn ảnh sở hữu "đôi mắt biết nói", nhận lương hưu 6 triệu đồng/tháng, nắm trong tay không ít BĐS

Nhật Linh
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NSND Minh Châu là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam, đặc biệt ghi dấu ấn với vai Nguyệt trong bộ phim Cô gái trên sông của đạo diễn Đặng Nhật Minh.

NSND Minh Châu sinh ra trong gia đình có 10 anh chị em. Dù đông con, cha mẹ bà vẫn chú trọng giáo dục từng người, nhờ đó các thành viên đều trưởng thành và có sự nghiệp riêng. Năm 10 tuổi, bà mất cha. Người anh cả là người định hướng, dẫn dắt bà đến với nghề diễn xuất. Sau khi trúng tuyển vào trường Sân khấu, Minh Châu được phân công về Hãng phim truyện Việt Nam ngay khi tốt nghiệp, rồi ghi dấu ấn đặc biệt với vai Nguyệt trong bộ phim Cô gái trên sông của đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Tác phẩm kể về Nguyệt, một cô gái giang hồ trên sông Hương thời chiến tranh. Sau khi cứu một cán bộ kháng chiến khỏi cuộc truy lùng của đối phương, cô mong chờ ngày đất nước giải phóng để có thể gặp lại người mình từng giúp đỡ. Tuy nhiên, khi ngày ấy đến, niềm tin của Nguyệt tan vỡ bởi người cán bộ năm xưa tìm cách lẩn tránh cô.

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Vai diễn này mang về cho Minh Châu giải Bông sen vàng dành cho Nữ diễn viên chính tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1988. Cùng năm, Cô gái trên sông cũng giành giải Bông sen bạc cho Phim truyện điện ảnh.

Nữ nghệ sĩ được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá cao về khả năng diễn xuất, càng những vai có chiều sâu nội tâm, phức tạp thì bà càng thể hiện thành công, bộc lộ sự thấu cảm đối với nhân vật, đặc biệt là qua đôi mắt tròn to như "biết nói"...

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Ngoài tác phẩm trên, nữ nghệ sĩ còn được biết đến qua nhiều bộ phim như Dòng sông vàng, Người đàn bà nghịch cát và các dự án truyền hình của Hãng phim truyện Việt Nam.

Năm 2010, bà tiếp tục nhận giải Cánh diều vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai bà Thường trong phim Bí thư tỉnh ủy.

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Dù đã nghỉ hưu, NSND Minh Châu cho biết cuộc sống hiện tại vẫn khá bận rộn. Bà có một người con gái đang sinh sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Nữ nghệ sĩ đã lên chức bà ngoại gần 3 năm.

Những ngày không đi đóng phim hay tham gia sự kiện, bà dành thời gian cho việc nhà, từ nấu ăn, dọn dẹp đến đan áo. Bà đặc biệt yêu thích nuôi chó và làm bánh. Trong căn bếp của nữ nghệ sĩ có đầy đủ dụng cụ để chế biến nhiều loại bánh khác nhau. Mỗi khi bạn bè đến chơi, bà thường trổ tài nấu nướng và nhận được lời khen nhờ sự khéo léo.

Ở tuổi 70, Minh Châu vẫn thích những chuyến đi dài bằng ô tô. Bà có thể tự lái xe từ Hà Nội vào TP.HCM để du lịch mà không cần đổi lái với người khác.

Về chuyện tài sản, nhiều người cho rằng bà "có nhà từ Hà Nội tới Nha Trang", nữ nghệ sĩ chỉ chia sẻ rằng: "Khi phải bươn chải nuôi con, tôi phải làm nhiều nghề. Nghề bất động sản là một cái duyên với tôi. Tôi không phải đại gia nhưng thấy may mắn khi có thể mua đi bán lại bất động sản."

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Ban đầu, bà chỉ giới thiệu nhà cửa cho người quen, sau đó tích góp dần để mua bán, chuyển đổi nhà ở. Có những lần vừa đặt cọc mua một căn nhà đã có người hỏi mua lại, nhờ vậy bà thu được khoản chênh lệch. “Tôi không phải đại gia nhưng thấy may mắn khi có thể mua đi bán lại bất động sản. Thấy tôi bán nhà này, mua nhà kia thì có người nói tôi giàu có...", bà cho biết.

Hiện mỗi tháng, NSND Minh Châu nhận khoảng 6 triệu đồng tiền lương hưu. Bà thường để khoản tiền này trong thẻ, khi nào cần mới rút ra sử dụng.

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Về nơi ở, bà thuê một căn hộ rộng 70m² của một chung cư tại Đông Anh để sinh sống. Bà cho biết từ khi chuyển đến đây, sức khỏe có phần cải thiện, ít phải dùng thuốc hơn.

Nhìn lại quãng thời gian khó khăn, nữ nghệ sĩ cho biết từng tự nhủ bản thân không được nghèo và phải cố gắng vươn lên. Bà bắt đầu từ những công việc nhỏ trong lĩnh vực bất động sản, tích lũy từng khoản tiền rồi mua căn nhà này, bán đi để chuyển sang căn khác.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)

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cô gái trên sông

Bông Sen

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