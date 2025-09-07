NSND Tự Long, SOOBIN và cả dàn nam thần mặc áo ôm body, uốn dẻo lắc hông: Nếu idol không ngại thì người ngại sẽ là người xem!

Tối 6/9, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D7 đã chính thức diễn ra tại The Global City, TP.HCM. Đây cũng là chặng áp chót trước khi 33 Anh Tài bước vào hai đêm “về nhà” cuối cùng, khép lại hành trình nhiều cảm xúc. Và đúng như mong đợi, sân khấu D7 không chỉ bùng nổ âm nhạc mà còn tạo ra loạt khoảnh khắc giải trí "để đời".

Nhà Cá Lớn gây sốt với màn trình diễn Ông Xã Em Number 1

Điểm nhấn hot nhất đêm diễn thuộc về Nhà Cá Lớn. Dàn anh tài gồm NSND Tự Long, Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Cường Seven, SOOBIN, STRONG Trọng Hiếu, Jun Phạm, Thanh Duy đã mang đến một tiết mục “secret” khiến khán giả không thể nhịn cười. Xuất hiện trong loạt outfit sặc sỡ, ôm sát body, chuẩn phong cách “ông chú”. Cả nhóm lắc hông, uốn dẻo cực sung trên nền hit Ông Xã Em Number 1, khiến hàng nghìn fan phía dưới chỉ biết la hét, cười lăn lộn.

Ông Xã Number 1 là "secret" concert D7

Nhà Cá Lớn bung xõa

Không khí concert bỗng chốc biến thành đại tiệc khi NSND Tự Long cũng “quẩy” hết mình, chẳng ngại hình tượng để hòa nhịp cùng đàn em. SOOBIN vốn được biết đến với hình ảnh hoàng tử lịch lãm nay "đổi mood" lầy lội, biểu cảm khiến dân tình cười theo. Trong khi đó, Jun Phạm - Thanh Duy - Trọng Hiếu thì tận dụng cơ hội “bung xõa” hết công suất. Đúng là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, không có gì mà các anh tài không dám làm, miễn sao Gai Con vui.

Không có gì mà các Anh Tài không dám làm!

Màn trình diễn nhanh chóng viral trên mạng xã hội với loạt bình luận phấn khích. Dân tình để lại loạt bình luận: “Nếu idol không ngại thì người ngại sẽ là người xem!”, “Đây là concert hay gala cười?”, hay “Các idol khác lo giữ hình tượng, còn idol nhà tôi lo làm khán giả xỉu ngang vì buồn cười”.

Một tiết mục vừa mặn vừa vui, đủ để khán giả hiểu rằng concert không chỉ có âm nhạc và những màn bùng nổ cảm xúc, mà còn có những khoảnh khắc bất ngờ mang tính kỷ niệm. Các nghệ sĩ sẵn sàng gác lại hình tượng để hết mình cùng khán giả, đó cũng là lúc khoảng cách giữa idol và fan được rút ngắn. Với tinh thần “dám làm mọi thứ vì Gai Con”, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục khẳng định đây không chỉ là một sân khấu giải trí, mà còn là gia đình, không ngại bất kì điều gì trước người hâm mộ.