NSND Tự Long nói thẳng 1 câu khi thấy Trang Pháp trở về từ Đáp Gió Trung Quốc

Sau Chị đẹp Đạp gió, cái tên Trang Pháp được nhiều khán giả biết đến hơn. Cô được khen ngợi bởi tư duy dàn dựng tiết mục, tính cách thân thiện, hiền lành. Một trong những bước ngoạt mới đây của Trang Pháp là góp mặt trong chương trình Chị Đẹp Trung Quốc. Nữ ca sĩ liên tục gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu quốc tế. Song song đó, kết quả đội Trang Pháp cũng vướng phải nhiều tranh cãi, được đánh giá cao nhưng chưa mang về điểm số phù hợp.

Tối 16/4, Trang Pháp về Việt Nam tham dự một sự kiện lễ trao giải diễn ra tại Hà Nội. Nữ ca sĩ xuất hiện trong tà áo dài và hát vang ca khúc Mãi Là Người Việt Nam. Sau hậu trường, Trang Pháp dành thời gian gặp gỡ và trò chuyện với người hâm mộ. Cũng chính tại đây, khoảnh khắc đáng yêu giữa NSND Tự Long và Trang Pháp viral khắp MXH, khiến khán giả vô cùng thích thú. Theo đó, nghệ sĩ Tự Long đã "đánh úp" từ phía sau để trêu ghẹo Trang Pháp. Từ cảm giác giật mình, sững người thì Trang Pháp thể hiện rõ niềm vui, hào hứng khi được gặp gỡ NSND Tự Long.

Không chỉ dành cho nhau cái ôm thân tình, nghệ sĩ Tự Long còn nhắn nhủ Trang Pháp: "Chúc mừng em. Đã bay vất vả thế mà vẫn cố gắng để hoàn thành ca khúc của mình". Câu nói này phần nào thể hiện sự quan tâm của NSND Tự Long với hành trình của Trang Pháp. Nhiều khán giả cũng thích thú khi chứng kiến những khoảnh khắc tương tác, giao lưu đời thường nhẹ nhàng, tự nhiên và thân tình giữa các nghệ sĩ trong showbiz Việt.

Hành trình của Trang Pháp tại Đạp Gió Trung Quốc

Trang Pháp, tên thật Nguyễn Phạm Thùy Trang, sinh năm 1989 tại Hà Nội, được biết đến là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống học thuật, với ông ngoại là nhà ngoại ngữ học Nguyễn Lân và bố là Giáo sư Nguyễn Quang Ninh. Trước khi theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Trang Pháp từng được công chúng biết đến qua vai Thảo Uyên trong sitcom Nhật ký Vàng Anh, tạo tiền đề cho sự hiện diện trong lĩnh vực giải trí.

Bước ngoặt lớn đến khi Trang Pháp tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng . Tại đây, cô không chỉ là thí sinh mà còn nổi bật như một “bộ não chiến lược” của nhiều đội hình. Trang Pháp liên tục ghi điểm nhờ khả năng dàn dựng sân khấu, chia line hợp lý, sản xuất âm nhạc và dẫn dắt đội nhóm. Những tiết mục có cô tham gia thường được đánh giá cao về tổng thể, từ âm nhạc đến trình diễn. Không dừng lại ở đó, cô còn gây ấn tượng bởi sự “lột xác” về hình ảnh từ nữ tính, nhẹ nhàng sang cá tính, mạnh mẽ và giàu năng lượng sân khấu. Chính sự toàn diện này giúp Trang Pháp trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất chương trình.

Về việc tiếp tục thử sức ở Đạp Gió Trung Quốc, Trang Pháp chia sẻ: "Mục tiêu lớn nhất của Trang lần này chính là vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Một Trang Pháp không ngại lạ lẫm, chẳng sợ làm mới và sẽ luôn cháy hết mình với đam mê để chứng minh: Chỉ cần bạn đủ dũng khí, không có đỉnh núi nào là không thể chạm tới. Hành trình này chắc chắn sẽ đầy thử thách, nhưng Trang đã sẵn sàng! Hy vọng mọi người sẽ tiếp thêm sức mạnh và đồng hành cùng Trang trong chương mới này nhé".

Vào ngày 17-18/4 tới đây, Trang Pháp sẽ bước vào vòng Công diễn 2 Đạp Gió. Theo nguồn tin của 1 số blogger giải trí hàng đầu, đại diện Việt Nam đã từ hạng 20 vươn lên đứng hạng 9 trên bảng xếp hạng cá nhân sau Công diễn 1. Dù thất bại liên tiếp ở Công diễn 1 nhưng Trang Pháp vẫn tiếp tục được bầu làm đội trưởng ở Công 2 và chiêu mộ được các con tướng cực mạnh gồm An Kỳ, Ôn Tranh Vanh, "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang xứ Đài" Tiêu Tường về đội của mình. Họ sẽ trình diễn ca khúc Ego - Holic.

Theo các netizen, nếu Trang Pháp thua cuộc với đội hình cực mạnh này, họ sẽ khiếu nại lên cơ quan văn hóa về chuyện NSX Đạp Gió thao túng kết quả. Tại Công diễn 1, không chỉ đội Trang Pháp chịu bất công mà đội Tôn Di cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ở vòng PK đội trưởng team thua, Hám Thanh Tử thắng sát nút Tôn Di dù hát tệ hơn. Kết quả là Triệu Tử Kỳ - thành viên của đội Tôn Di bị loại. Sau khi kết thúc vòng Công diễn 1 của Tỷ Tỷ Đạp Gió 2026, Tôn Di và Hám Tử Thanh bất hòa không nhìn mặt nhau. Tôn Di còn bất mãn đến mức nói rằng cô bị chương trình làm tức đến mức nổi lẹo ở mắt.

Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng là chương trình có tỷ suất người xem cao của Trung Quốc do Mango TV sản xuất và bắt đầu lên sóng năm 2020. Trong chương trình này, hơn 30 sao nữ từ nhiều lĩnh vực văn hóa, giải trí, thể thao sẽ cạnh tranh cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc dự án. Từ năm 2023, các nghệ sĩ tham gia show này không chỉ là người Trung Quốc mà còn đến từ các quốc gia khác. Nữ ca sĩ Chi Pu của Việt Nam từng thi Tỷ Tỷ Đạp Gió 2023 và giành được hạng 6. Chương trình cũng tạo bàn đạp để Chi Pu thâm nhập thị trường giải trí Trung Quốc. Ở mùa tiếp theo, nữ ca sĩ Suni Hạ Linh của Việt Nam tham gia nhưng kết quả không tốt. Năm 2025, không có đại diện Việt Nam nào chinh chiến ở chương trình này.

