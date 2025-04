NSND Tự Long khóc khi nói về Soobin Hoàng Sơn

Soobin công bố concert solo đầu tiên trong sự nghiệp

Tối 6/4, fanmeeting PROmise to my KINGDOM của Soobin diễn ra tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội, quy tụ gần 3.000 người hâm mộ. Đây là sự kiện tiếp nối sau thành công của fanmeeting tổ chức tại TPHCM vào tháng 12/2024, cho thấy sức hút ngày càng lớn của nam ca sĩ với công chúng.

Soobin chơi đàn Keytar, Piano trong fanmeeting.

Chương trình được chia thành nhiều chương như King the playah, King the feast, King the harmony, King the heart, King the hall... mỗi phần đều được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và cảm xúc, mang đến trải nghiệm bất ngờ cho người hâm mộ. Sự kiện được dẫn dắt bởi MC Phí Linh, với sự góp mặt của những khách mời đặc biệt như NSND Tự Long , ca sĩ Cường Seven cùng gia đình của nam ca sĩ.

Toàn bộ vé fanmeeting đã được bán hết chỉ trong vòng một phút mở bán trên nền tảng Ticket Box - thành tích "sold-out" ấn tượng đối với sự kiện fanmeeting của nghệ sĩ Việt Nam.

Nam ca sĩ công bố lightstick, concert solo trong buổi gặp gỡ 3.000 fan Hà Nội.

Kết thúc chương trình, Soobin khiến toàn bộ khán giả vỡ òa khi công bố concert solo đầu tiên trong sự nghiệp hơn 10 năm ca hát. Sự kiện mang tên Soobin live concert: All-Rounder diễn ra vào 24/5 tới tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, giọng ca Dancing in the dark cũng tiết lộ về mẫu lightstick đầu tiên dành riêng cho fandom KINGDOM - đánh dấu bước phát triển chuyên nghiệp và gần gũi hơn trong hành trình xây dựng cộng đồng người hâm mộ của anh.

NSND Huỳnh Tú - bố Soobin gửi lời cảm ơn NSND Tự Long

Xuất hiện tại sự kiện với tư cách khách mời đặc biệt, NSND Tự Long không giấu được sự xúc động khi chứng kiến tình cảm khán giả dành cho Soobin cũng như chặng đường phát triển âm nhạc của nam ca sĩ.

“Không hiểu sao tôi xúc động khi cảm nhận được giá trị của tình thương yêu, giá trị gia đình trong sự chuyển tiếp của một nghệ sĩ. Với Soobin có điều đặc biệt và tôi sẽ chờ đợi đến hơi thở cuối cùng" - NSND Tự Long chia sẻ.

Soobin Hoàng Sơn ngồi giữa bố - NSND Huỳnh Tú (bên trái) và NSND Tự Long.

NSND Tự Long bày tỏ sự trân trọng dành cho thế hệ nghệ sĩ trẻ có tâm và tầm: “Cậu ấy không phải là người đánh bóng tên tuổi, chỉ biết đi con đường riêng mình. Cậu ấy có sự cống hiến, có sự hy sinh vì cộng đồng, vì sự tiến bộ của nền âm nhạc nước nhà. Tôi đã chứng kiến cậu ấy phấn đấu không ngừng nghỉ và đó là điều tôi nghĩ một nghệ sĩ lớn cần có".

Tại sự kiện, NSND Huỳnh Tú - bố của Soobin - cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến NSND Tự Long vì những ảnh hưởng tích cực mà ông đã dành cho con trai mình: “Tôi từng diễn ở Nhà hát Chèo Quân đội - nơi anh Long đang làm giám đốc và phải cảm ơn anh nhiều. Chính vì có Tự Long mà bật lên tinh thần, cốt cách truyền thống dân tộc, giá trị nhất của Soobin trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Người khởi xướng chính là anh Tự Long. Cảm ơn anh".