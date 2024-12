Quang Lê và Lệ Quyên cũng mang đến Xuân phát tài những ca khúc bolero lay động lòng người. Ngoài tiết mục solo, cặp đôi hát cùng nhau ca khúc Đoạn buồn đêm mưa. Tại đêm nhạc, Lệ Quyên nhớ lại thời nhỏ: "Quyên vẫn nhớ như in cảm giác sáng sớm mùng 1 mới được mặc đồ đẹp. Một năm chỉ được mặc một lần thôi chứ ít khi được mặc quần áo mới lắm". Quang Lê cũng kể: "Gần Tết mẹ sẽ đưa tới nhà may may cái áo sơ mi và cái quần xanh giống như là học sinh vậy đó. Đúng sáng mùng 1 Tết mẹ ủi áo quần cho các con thay rồi đi chùa".