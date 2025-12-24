NSND Trần Lực U65 ly hôn vợ 3, con trai lên tiếng

NSND Trần Lực sinh năm 1963. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và sớm khẳng định dấu ấn trong vai trò diễn viên, đạo diễn. Trần Lực ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn điện ảnh như Chuyện của Pao, Tết này ai đến xông nhà, Hoa ban đỏ… Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, đời sống tình cảm của NSND Trần Lực cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Anh từng trải qua ba cuộc hôn nhân nhưng hiếm khi chia sẻ công khai về chuyện riêng tư. Nếu như hai cuộc hôn nhân đầu khá kín tiếng thì ở cuộc hôn nhân thứ ba với người vợ tên Mỹ Trang, nam nghệ sĩ cởi mở hơn khi thỉnh thoảng nhắc tới gia đình.

Trần Lực và con trai Trần Tú.

Trong cuộc hôn nhân này, NSND Trần Lực có hai người con, trong đó Trần Tú – tên gọi thân mật là Bờm – được anh thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ cũng từng đưa con trai tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Sau đó, NSND Trần Lực sống khá kín tiếng cho tới gần đây, khi Trần Tú tham gia phim Thế hệ kỳ tích, anh mới xuất hiện trở lại nhiều hơn trước công chúng.

Nhân dịp này, mới đây Trần Tú gây bất ngờ khi tiết lộ bố và mẹ anh đã ly hôn. Nam diễn viên trẻ bày tỏ sự cảm thông với bố mẹ: “Tôi thương bố mẹ vì hiểu rằng không ai muốn chia tay và ai cũng mong được đồng hành với một người suốt đời. Nhưng cuộc đời có những điều mình không lường trước được", nguồn Ngôi sao.

Trần Tú cũng chia sẻ về cuộc sống hiện tại của bố ở tuổi U65. Theo anh, NSND Trần Lực hiện độc thân và chưa có người mới. Anh không ngăn cản nhưng cũng không thúc giục bố phải bước vào một mối quan hệ khác, bởi cả hai luôn tôn trọng cuộc sống riêng của nhau.