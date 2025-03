NSND Thanh Lam: “Mọi người chửi tôi ghê lắm”

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, NSND Thanh Lam đã tiết lộ lý do tham gia chương trình Our Song, gameshow truyền hình đầu tiên cô tham gia với tư cách người chơi.

Nữ NSND nói: “Chính là tại ông Trấn Thành. Trấn Thành dụ tôi, bảo tôi lâu rồi không làm gì thì tham gia chương trình này đi hay lắm. Tôi nghe dụ nên thấy sướng sướng. Đây là show không cần phải nói quá nhiều mà vẫn được làm nghệ thuật, thì tại sao lại không tham gia".

Tuy nhiên, khi tham gia gameshow, nữ nghệ sĩ lại gây bất ngờ vì nói nhiều, hòa đồng với đồng nghiệp. Cô giải thích: "Lúc đầu tôi cũng lúng túng vì mọi thứ không như Trấn Thành nói, tự hỏi trời đất ơi, vào đây phải nói nhiều dã man trong khi tôi lại là người hay nói thật, nói thẳng. Tôi chỉ cần nói hớ một câu là ăn đòn. Nhưng về sau tôi phải bắt nhịp thôi vì tôi thấy từng giây phút đều quý giá.

Tôi đã bỏ thời gian quý giá của mình để tham gia một chương trình thì phải hết mình. Tôi nhận lời thì tôi phải cống hiến.

Bình thường khi tôi hát, tôi không bao giờ muốn nói chuyện vì cái tâm của tôi đặt hết vào ca hát. Khi đó, tôi bị cấm khẩu, không nói được. Vì thế nên khi tôi tham gia chương trình Our Song, mọi người bảo tôi khác quá, nói nhiều quá. Tôi kể ra thì bọn trẻ con nhà tôi đều bảo, do mọi người chưa tiếp xúc với mẹ thôi chứ mẹ luôn là mẹ, mẹ vẫn như vậy”.

Về màn trình diễn từng gây tranh cãi, khiến Thanh Lam bị công kích khá nặng là Áo mới Cà Mau, cô nói: “Thực ra đã rất lâu tôi không tham gia gameshow nên mọi ca khúc tôi đều để đồng đội của mình là Orange chọn. Bài đó cũng là Orange chọn để thách đấu với đội Thu Minh.

Bên đội Thu Minh chơi kiểu Hip Hop, ăn mặc hiện đại, khác biệt nên đội tôi phải khác. Thực ra, mọi thứ trong màn trình diễn đều có đạo diễn và phải theo đạo diễn, mình tôi không nghĩ ra những cái đó. Kể cả động tác xoạc cũng do đạo diễn. Tôi chỉ là nghệ sĩ thực hiện theo đạo diễn.

Tôi phải đi một đôi giày để làm sao nhảy mềm mại nhất, dễ dàng nhất nên chỉ có mỗi đôi giày đó để đi, không đi guốc, đi dép hay giày khác được.

Mọi người chửi tôi ghê lắm, nói tôi mặc đồ bà ba xong đi đôi giày đó, xoạc chân nọ kia. Tôi buồn lắm vì bị mọi người đánh giá tôi một cách tương đối thiển cận. Bạn chỉ nhìn bề mặt mà không nhìn chiều sâu là sự vất vả của người nghệ sĩ. Nhưng cái đó rất khó vì không phải ai cũng yêu thương tôi. Khi có gì đó khác tôi thì họ rất dị ứng với tôi.

Đó là bài hát rất khó với tôi khi phải hò, hát giọng miền Nam, phải tập xoạc chân, về bầm hết chân tay. Cái đó khiến tôi buồn nhưng tôi chấp nhận”.