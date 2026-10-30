Chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Tạ Minh Tâm, NS Trần Mạnh Tuấn, NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Phương Vy, ca sĩ Lê Minh Tuyến, ca sĩ Trần Duy Linh và ca sĩ Đào Mác.

Mới đây, một buổi hòa nhạc đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ chất lượng tại miền Nam.



Một trong những điểm đáng chú ý của đêm hòa nhạc là sự kết hợp giữa Tổng đạo diễn Mai Thắm và Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng. Tổng đạo diễn Mai Thắm phụ trách định hình tổng thể chương trình, từ cấu trúc nội dung, mạch cảm xúc đến cách thể hiện trên sân khấu; trong khi đó, Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng đảm nhiệm định hướng âm nhạc, xây dựng các bản phối và kết nối từng tiết mục thành một dòng chảy xuyên suốt.



NSƯT Phạm Khánh Ngọc

Sự phối hợp lần này không chỉ tạo nên sự thống nhất giữa phần nghe và phần nhìn, mà còn giúp mỗi tiết mục trở thành một phần trong câu chuyện nghệ thuật chung. Mỗi phần của chương trình được tính toán để kết nối với nhau, tạo nên một màn trình diễn liền mạch và thống nhất về nội dung lẫn cảm xúc.

Đặc biệt, việc lựa chọn hình thức biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng đã mang đến diện mạo mới cho những ca khúc được thể hiện. Thông qua các bản phối được xây dựng riêng, những giai điệu quen thuộc được mở rộng về hòa âm, tiết tấu và sắc thái biểu cảm. Sự kết hợp giữa giọng hát, nhạc cụ giao hưởng và cách dàn dựng sân khấu tạo nên những lớp cảm xúc đa dạng, góp phần làm nổi bật tinh thần của từng chương nghệ thuật.

NSND Tạ Minh Tâm

Bên cạnh sự kết hợp của đội ngũ sáng tạo, chương trình còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Tạ Minh Tâm, NS Trần Mạnh Tuấn, NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Phương Vy, ca sĩ Lê Minh Tuyến, ca sĩ Trần Duy Linh và ca sĩ Đào Mác.

Tại buổi hòa nhạc, các nghệ sĩ trực tiếp trình diễn trên nền nhạc được thể hiện bởi dàn nhạc giao hưởng. Với những giọng ca giàu kinh nghiệm, cá tính biểu diễn riêng đã tạo nên một không gian thưởng thức âm nhạc nhiều màu sắc. Những giai điệu quen thuộc được làm mới qua các bản phối giao hưởng, mang đến chiều sâu trong cách thể hiện và những cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Chương trình được xây dựng thành 6 chương nghệ thuật, dẫn dắt khán giả qua hành trình từ những ngày đầu khởi nguồn, hợp lực và chinh phục những cột mốc mới, đến những giá trị nghĩa tình, tinh thần vượt khó, đổi mới và khát vọng vươn xa.

Thay vì chỉ tái hiện hành trình qua hình ảnh và lời dẫn, câu chuyện được kể bằng chính âm nhạc, các tiết mục biểu diễn và ngôn ngữ dàn dựng sân khấu. Mỗi chương tập trung vào một giai đoạn và thông điệp riêng, đồng thời được kết nối với phần tiếp theo để tạo nên tổng thể có sự chuyển tiếp rõ ràng.

Buổi hòa nhạc khép lại với nhiều cảm xúc, nhiều điểm nhấn dàn dựng và những khoảnh khắc đáng nhớ.