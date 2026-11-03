NSND SN 1956 nghỉ hưu sớm từ 1993, vẫn nhận lương hưu 9 triệu đồng/tháng, có giọng nói mà ai cũng từng nghe

NSND Hương Dung sinh năm 1956, là gương mặt gạo cội của sân khấu và truyền hình Việt Nam.

Trong sự nghiệp sân khấu, NSND Hương Dung từng giành Huy chương Vàng tại Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1985. Năm 2012, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và đến tháng 3/2024 được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Trên màn ảnh, Hương Dung từng tham gia bộ phim Săn bắt cướp, đóng cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ như Thương Tín, NSND Lê Khanh, NSND Trọng Trinh... Trong phim, bà đảm nhận vai Hai Loan, người tình của tướng cướp Bạch Hải Đường do Thương Tín thủ vai. Thành công của tác phẩm góp phần đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả, đồng thời giúp bà lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn truyền hình nhờ vẻ đẹp quý phái.

Sau đó, NSND Hương Dung thường được giao những vai phụ nữ quyền lực, sắc sảo trong các phim như Chạy án, Chủ tịch tỉnh, Cầu vồng tình yêu, Điều bí mật, Hoa nở trái mùa, Người phán xử... Bà cũng góp mặt trong loạt phim Cảnh sát hình sự với nhiều phần như Cô gái đến từ Băng Cốc, Lãnh địa đen, Cái chết con Thiên Nga và Mê cung.

Cùng với các vai diễn sắc sảo, cá tính, NSND Hương Dung còn nổi bật với vai trò một diễn viên lồng tiếng, tham gia giảng dạy đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, bà đã cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam ở nhiều chuyên mục, chương trình. Thời phim truyền hình chưa thu tiếng đồng bộ, hầu như mở ti vi ra là nghe thấy giọng của bà. Người ta luôn nhớ đến bà bởi chất giọng dày, sáng, nội lực và rất đặc trưng.

Nữ nghệ sĩ cho biết thời gian công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân, bà hưởng lương theo quy định của đơn vị. Sau này, bà quyết định xin nghỉ hưu sớm ở tuổi 39 để có điều kiện nuôi dạy 3 con. Sau khi rời nhà hát, bà làm bầu sô cho các chương trình, đồng thời nhận lồng tiếng phim và làm thêm nhiều công việc khác. Theo lời kể của bà, thời điểm đó, thù lao lồng tiếng mỗi tập phim chỉ khoảng 2 triệu đồng, phải chia cho nhiều diễn viên tham gia.

Sau 31 năm nghỉ hưu, hiện bà nhận lương hưu 9 triệu đồng mỗi tháng và mang quân hàm Đại tá. Những năm gần đây, NSND Hương Dung thỉnh thoảng vẫn nhận phim và khẳng định không kén vai. Nếu có vai diễn phù hợp, kể cả vai ngắn hoặc có tính cách phức tạp, bà vẫn sẵn sàng tham gia.

Ở thời điểm không thường xuyên đóng phim, NSND Hương Dung vẫn duy trì nhiều hoạt động nghệ thuật tại nơi mình sinh sống. Bà tham gia các chương trình văn nghệ quần chúng của cụm dân cư.

Nữ nghệ sĩ cho biết bà thường nhận lời tham gia các chương trình vào tối thứ Bảy hằng tuần. Tùy theo chủ đề từng tháng và nội dung các dịp kỷ niệm, bà có thể biểu diễn, hát nhạc cách mạng hoặc dân ca.

Nữ nghệ sĩ tự nhận mình là người sống đơn giản, không cầu kỳ và luôn đề cao sự an vui trong cuộc sống. Ở tuổi này, bà ưu tiên chế độ ăn khoa học, phù hợp với sức khỏe.

(Tổng hợp)