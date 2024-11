NSND Minh Châu: 'Xót xa vì tự bỏ tiền mua vé xem phim mình đóng'

Tính đến tối 25/11, Cu li không bao giờ khóc bán được 314 vé/53 suất chiếu, thu 18,9 triệu đồng. Sau gần hai tuần ra rạp, doanh thu phim do Phạm Ngọc Lân làm đạo diễn chỉ thu được 574,4 triệu đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Cu li không bao giờ khóc chỉ chiếu ở Hà Nội và TPHCM, suất chiếu và khung giờ giới hạn. Nữ chính của phim là NSND Minh Châu thấy buồn khi phim đạt giải quốc tế không được khán giả quốc tế đón nhận.

“Quay phim quá khổ nhưng không bán được vé”

- Nhiều năm không đóng phim, lý do gì bà nhận lời tham gia ''Cu li không bao giờ khóc''?

- Tôi từng nhiều lần hợp tác với đạo diễn Nguyễn Ngọc Lân . Đến dự án này, Phạm Ngọc Lân chắc nịch vai diễn người phụ nữ lớn tuổi mang tro của chồng từ châu Âu về Việt Nam, đi khám phá nhiều vùng đất mới phải là của NSND Minh Châu.

Khi nghe Lân tâm sự, tôi thấy đây là cái duyên. Tôi cứ thế quyết định đóng phim của bạn. Mặt khác tôi cảm động vì bạn là đạo diễn trẻ nhưng tâm huyết với phim Việt. Họ làm vì đam mê, chẳng có lý do gì để tôi từ chối các bạn.

- Tại buổi ra mắt phim, vì sao bà nói nếu không phải NSND Minh Châu, không ai dám nhận bộ phim?

- Thật sự có những lúc, tôi mệt 'gần chết'. Có cảnh quay tôi phải ngâm mình trong bể bơi cả ngày, lúc đó lại là mùa đông. Ê-kíp trang bị lò sưởi ngay tại hiện trường, người vừa khô tôi lại nhún mình xuống. Tôi không hiểu vì sao hôm ấy phải ghi hình cả ngày khiến tôi hoàn toàn kiệt sức.

NSND Minh Châu trong buổi chia sẻ về bộ phim Cu li không bao giờ khóc.

Trong cảnh quay khác, chúng tôi di chuyển vào tận trong rừng ở Nghệ An, Hà Tĩnh vào mùa mưa bão. Ngồi trên xe, cảm giác nước ngập đến hơn nửa bánh xe. Mọi người ngồi trên xe chỉ biết cầu nguyện để mọi chuyện suôn sẻ.

Diễn viên còn bị vắt đeo trên người. Chúng tôi dùng nhiều cách xử lý nhưng không xử lý dứt điểm. Có lúc đang diễn, tôi thấy trên người lạ lạ, sờ vào mới biết đang bị vắt hút máu. Tôi và một diễn viên khác hét toáng lên vì quá sợ. Sự việc cứ như thế kéo dài liên tục nhiều ngày.

- NSND Minh Châu có nghĩ đến chuyện bỏ phim giữa chừng vì quá cực khổ?

- Nói thật khi quay phim, tôi vừa mệt thể chất cộng thêm lo lắng nhiều thứ. Có lúc tôi nghĩ mình không làm nổi nữa. Tuy nhiên, tôi không phải là người thấy khó là bỏ giữa chừng.

Tôi chỉ bỏ phim một lần duy nhất vì không được đạo diễn tôn trọng. Đó là chuyện quá khứ, tôi không muốn nhắc đến nữa. Hơn nữa ban đầu tôi nhận phim vì các bạn tâm huyết. Tôi và đạo diễn cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tác phẩm.

- Sau những khó khăn, việc ''Cu li không bao giờ khóc'' giành giải Phim đầu tay xuất sắc tại LHP Berlin tại Pháp và nhiều giải thưởng quốc tế có ý nghĩa thế nào với bà?

- Tôi chỉ biết nói công sức đoàn làm phim bỏ ra quá xứng đáng. Khi nghe tác phẩm được xướng tên giành giải cao nhất, bao nhiêu cảm xúc dồn nén khiến tôi bật khóc. Khi lên sân khấu, tôi có phát biểu rằng tôi thương đạo diễn Phạm Ngọc Lân và cả đoàn phim vì mọi người quá vất vả.

Tôi cũng mong muốn cơ quan chức năng có cơ chế cho những bộ phim độc lập. Tác phẩm của người Việt được xướng tên ở nước ngoài khiến người Việt tự hào. Chúng ta nên đón nhận tài năng của nhà làm phim độc lập. Việc phim đạt giải cao ở nước ngoài nhưng Việt Nam không đón nhận khiến tôi rất tủi thân.

- Bộ phim chỉ thu 60 triệu đồng trong ngày mở màn, bà nghĩ gì về điều này?

- Tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Phim đạt giải cao tại nước ngoài nhưng khi về nước không được quảng cáo. Đạo diễn chật vật kiếm tiền trả nợ. Ngay cả tôi là diễn viên chính, tôi cũng tự bỏ tiền túi mua vé mời bạn bè đến xem Cu li không bao giờ khóc . Tôi rất thương đoàn phim.

Khán giả Việt thường không thích xem phim nghệ thuật bằng phim giải trí. Những nhà làm phim nghệ thuật cũng nên tập làm quen, chấp nhận thực tế phim khó tiếp cận khán giả. Tôi chỉ mong muốn khán giả để tâm đến dòng nghệ thuật, tiếp thêm động lực cho những nhà làm phim thuần điện ảnh.

- Có nên gọi đây là lời cầu cứu của những nhà làm phim nghệ thuật với khán giả nước nhà?

- Không, tôi không thể bắt ép người khác đến xem phim của mình. Khán giả lựa chọn phim dựa trên sở thích của bản thân. Làm gì có chuyện bắt người khác đến xem phim của mình được. Điều đó rất khó.

Hơn ai hết, tôi rất buồn khi nhìn thấy Cu li không bao giờ khóc doanh thu thấp. Nghệ sĩ luôn trút hết tâm huyết cho tác phẩm, nhưng phim thành công hay không tùy thuộc nhiều thứ. Tôi buồn lắm nhưng không biết làm cách nào.

NSND Minh Châu buồn vì phim nghệ thuật không được khán giả Việt Nam đón nhận.

“Gặp lại Thương Tín , nước mắt tôi tự nhiên trào”

- NSND Minh Châu nói bà khóc khi gặp lại Thương Tín, điều gì khiến bà dâng trào khi nhìn thấy đồng nghiệp?

- Cảnh quay giữa tôi và Thương Tín cần sự xúc động vì đó là cảnh hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Dù đạo diễn không yêu cầu, tôi cảm thấy nhân vật phải khóc vì phù hợp với bối cảnh. Còn ngoài đời, tôi và Thương Tín cũng vừa gặp lại nhau sau nhiều năm.

Khi nhìn thấy Thương Tín trên phim trường, tôi xúc động vì cảm thấy thực sự thương người bạn nhiều năm không gặp, nước mắt tự dưng trào ra. Khi biết tin đoàn phim có mời Thương Tín tham gia, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi gặp, tôi vẫn cảm thấy buồn cho bạn. Hình ảnh hiện tại của Thương Tín rất khác với người từng ở đỉnh cao danh tiếng.

NSND Minh Châu và nghệ sĩ Thương Tín trong bộ phim của Phạm Ngọc Lân.

- Bà và nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ những gì khi gặp lại?

- Tôi hồi hộp khi có cơ hội gặp lại Thương Tín, vì không rõ ông ấy có nhận ra mình không. Tôi cũng dặn ê-kíp không được nói với Thương Tín tôi là ai. Khi gặp lại, ông ấy lập tức nhận ra tôi. Tôi cũng muốn hỏi thăm ông, nhưng một phần muốn tôn trọng sự riêng tư của Thương Tín, không dám hỏi nhiều trừ khi Thương Tín chủ động bắt chuyện.

Nếu như gặp lại Thương Tín phong độ như mấy mươi năm trước, chuyện hỏi thăm nhau rất đơn giản. Tôi ái ngại khi phải đào sâu tình trạng hiện tại của bạn mình. Thôi thì chúng ta học cách chấp nhận cuộc sống, tin tưởng ngày mai sẽ khác hơn.

- Một người bạn khác cũng khiến bà khóc là nghệ sĩ Quốc Tuấn ...

- Tôi và Quốc Tuấn là đồng nghiệp từng đóng phim với nhau. Mỗi lần nhắc đến cậu ấy, tôi xúc động vì Quốc Tuấn có hoàn cảnh đáng thương. Trong một lần xem tivi, tôi vô tình biết con của Tuấn là bé Bôm mắc bệnh hiếm gặp từ khi còn nhỏ. Tôi khóc nhiều khi nghe Quốc Tuấn kể lại hành trình đưa con sang Nhật chữa bệnh.

Lúc gặp Quốc Tuấn, tôi có hỏi cậu ấy tại sao không chia sẻ chuyện gia đình. Quốc Tuấn có giải thích cậu ấy không muốn ai thương hại mình. Bây giờ nhắc lại tôi vẫn khóc vì tình cảm của Quốc Tuấn dành cho con quá lớn.

Tôi thấy mình là một trong những người may mắn khi có sự nghiệp ổn định, con cái lớn khôn, cuộc sống an yên ở độ tuổi 68. Nhưng may mắn chỉ là một phần, quan trọng là sự vươn lên của bản thân. Chúng ta sống phải có mục tiêu và nhìn về phía trước. Tôi cũng từng có lúc gần như bị đẩy vào chân tường, nhưng nhờ sự cố gắng bươn chải, giờ đây cuộc sống của tôi ổn định hơn trước rất nhiều.

- Ở tuổi 68, cuộc sống của NSND Minh Châu thế nào?

- Con trai tôi đang sống ở Mỹ, cháu nội tôi cũng được một tuổi. Thỉnh thoảng tôi sang Mỹ thăm con cháu nếu cảm thấy nhớ. Lúc không đi đóng phim, tôi chọn đi học tiếng Anh, học nhảy nấu ăn, du lịch… Ở tuổi này, tôi cho phép bản thân được hưởng thụ. Tôi không muốn đẩy mình vào thế căng thẳng vì suốt ngày ở yên trong nhà.

Tôi thậm chí có hội bạn chuyên đi phượt từ Hà Nội vào TPHCM. Ở tuổi này tôi vẫn tự lái xe, đủ sức lái thẳng một mạch từ Hà Nội vào Huế không cần nghỉ. Nhưng tôi đi theo cách hưởng thụ, nghĩa là thích dừng ở đâu thì dừng, tận hưởng vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Sắp tới, tôi tiếp tục đi khám phá đất nước, tìm niềm vui tuổi già.