NSND Lệ Thủy sang Mỹ, dạy con gái nuôi một bài học

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã chia sẻ một clip quay lại cảnh cô đi diễn cùng mẹ nuôi là NSND Lệ Thủy tại một tiểu bang của nước Mỹ.



Lệ Thủy và Ngọc Huyền

Sau khi đáp xuống sân bay Portland ở bang Oregon, các nghệ sĩ cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi để hôm sau ra diễn trước khán giả.

NSND Lệ Thủy dù đã ở tuổi U80 nhưng vẫn khỏe mạnh, hoạt bát, thường xuyên đi diễn không mệt, giọng hát khỏe khoắn, nội lực và hơi vẫn dài, ca truyền cảm. Đặc biệt, bà vẫn được khán giả khắp nơi ái mộ và vô cùng đắt show khắp trong lẫn ngoài nước.

Lần này, nữ NSND được mời sang tận Mỹ lưu diễn cùng con trai Dương Đình Trí, ngồi máy bay suốt hai ngày trời nhưng vẫn khỏe mạnh.

Ngọc Huyền từ nhỏ đã thần tượng NSND Lệ Thủy, khi mới vào nghề cũng được bà nâng đỡ và vì quý mến, thương yêu nên Lệ Thủy đã nhận Ngọc Huyền làm con gái nuôi.

Vì vậy, Ngọc Huyền cũng rất lễ phép và chăm lo cho Lệ Thủy chu đáo, cô ra tận sân bay chờ Lệ Thủy và sáng ngủ dậy còn tự tay đi lấy đồ ăn sáng cho bà và bê tận tay, chuẩn bị mọi thứ.

Cô nói với Lệ Thủy: "Con gái mẹ ngoan lắm, con chuẩn bị xong con lại lên phòng tụng kinh rồi mới xuống đây".

NSND Lệ Thủy dù nổi tiếng và giàu có nhưng đời sống thường nhật khá giản dị. Dù ở khách sạn 5 sao tại Mỹ nhưng bà chỉ ăn mì gói vào buổi sáng, khiến con trai Dương Đình Trí phải thốt lên:

"Ai nói ở Mỹ sung sướng đâu, ở Mỹ phải ăn mì gói này".

Đặc biệt, dù chỉ là ăn sáng ngay trong khách sạn nhưng NSND Lệ Thủy vẫn ăn mặc chỉn chu, đẹp đẽ, quàng khăn kín cổ, make up đầy đủ, tóc tai gọn gàng.

Thấy Ngọc Huyền hỏi về diện mạo của mình, Lệ Thủy nói: "Mẹ nói con nghe, vì mẹ có bạn nhiều, khách tới chơi với mẹ nhiều nên cứ sáng dậy là phải trang điểm, nhưng trang điểm nhẹ thôi, không đánh mũi, không gắn mi giả.

Tới khi nào gần đến giờ hát thì vào make up thêm, gắn thêm mi giả. Làm như vậy sẽ nhanh hơn là không make up rồi tự nhiên gần tới giờ hát lại bỏ bạn bè để chạy vào make up cả tiếng. Cần tiết kiệm thời gian như vậy.

Đừng để khách khứa, bạn bè, khán giả lại chụp hình với mình không được, mất hình tượng. Phải luôn trang điểm để mọi người chụp hình với mình lúc nào cũng được. Trước ống kính phải luôn chỉn chu".

Ngọc Huyền nghe xong thốt lên: "Mẹ Lệ Thủy dạy rất phải. Đây là lời dạy mà con phải tiếp thu từ mẹ, một bài học rất hay con phải để đời. Các bạn nghệ sĩ trẻ cũng nên chú ý lời dạy này của mẹ Lệ Thủy.

Ngủ dậy là phải trang điểm sạch sẽ, ăn mặc chỉn chu để tiếp khách, bạn bè, nếu ai muốn chụp hình cùng cũng đểu được".