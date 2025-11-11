NSND Huỳnh Tú, NSND Tự Long góp mặt trong MV của SOOBIN

Trước thềm “SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL”, SOOBIN đã tổ chức buổi họp báo ra mắt MV “Mục Hạ Vô Nhân”. Buổi họp báo diễn ra trong không gian truyền thống xen lẫn hiện đại, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ của SOOBIN.

Nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ SOOBIN ra mắt MV

Khác với những buổi họp báo thông thường, SOOBIN cùng ekip đã sáng tạo ra không gian tương tác “Quẻ Nước Cầu May”. Đây là một hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa dân gian, không chỉ là điểm nhấn thú vị mà còn là màn “mở khóa” để mỗi vị khách hòa mình vào không gian văn hóa Việt, trước khi cùng SOOBIN bước vào hành trình âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân trong “Mục Hạ Vô Nhân”.

Sau Trống Cơm, MV “Mục Hạ Vô Nhân” là một bước đi đột phá của SOOBIN, khi anh đưa chất liệu Xẩm Việt Nam hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên một bản phối vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bắt nhịp hơi thở đương đại. Dự án âm nhạc này tiếp nối hành trình khám phá bản sắc truyền thống theo cách riêng của SOOBIN.

SOOBIN và Biz trong MV

Trước đó, “Mục Hạ Vô Nhân” từng tạo nên cơn sốt tại SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER Day 1 & Day 2 tại thủ đô Hà Nội. Tiết mục nhận về hàng ngàn bình luận, triệu lượt quan tâm khi SOOBIN kết hợp cùng bố NSND Huỳnh Tú mang đến giai điệu ấn tượng, tôn vinh văn hoá và bản sắc dân tộc Việt Nam.

“Xẩm” được nhiều người biết đến một loại hình dân ca của Việt Nam, phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ dùng để phản ánh tiếng nói của người dân về mọi mặt vấn đề của cuộc sống. MV Mục Hạ Vô Nhân kể câu chuyện hài hước, dí dỏm về hai chàng trai đóng giả làm thầy bói đi trêu ghẹo gái làng, nhưng cuối cùng bị cả làng dạy cho một bài học - một phép ẩn dụ cho thông điệp “Ai ơi ăn ở cho lành”.

Đặc biệt, MV quy tụ dàn “cameo”: NSND Huỳnh Tú (bố của SOOBIN), NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy, cùng sự xuất hiện của các nghệ nhân nhạc cụ dân gian. Bằng sự lém lỉnh và nghệ thuật trào phúng, đạo diễn đã tái hiện khung cảnh làng quê Bắc Bộ một cách chân thực, mộc mạc, dí dỏm mà vẫn hiện đại trong từng khung hình.

Bên cạnh đó, SOOBIN đã công bố chiến dịch cộng đồng “Xẩm Đến Trường”. Đây là dự án CSR hướng đến việc đưa âm nhạc truyền thống, cụ thể là Xẩm, đến gần hơn với thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động workshop giảng dạy, giao lưu và trải nghiệm xẩm tại 03 điểm trường ở 03 miền Bắc - Trung - Nam. Dự án do SOOBIN chủ trì với vai trò đại sứ, lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân gian, góp phần bảo tồn và làm mới giá trị văn hóa Việt.

Trong buổi họp báo, SOOBIN xúc động khi cùng toàn thể khách mời nhìn lại hành trình 15 năm phát triển và cống hiến cho nghệ thuật của chính mình. Sau nhiều chặng đường khó khăn và chuyển mình, cái tên SOOBIN trở thành thương hiệu vững chắc trên thị trường âm nhạc Việt Nam, là hình tượng hướng đến của thế hệ nghệ sĩ mới.