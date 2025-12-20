NSND Bạch Tuyết và Hồng Vân tuyển diễn viên cho "Linh trạm – Bậc thầy giải nghiệp"

Mới đây, đoàn phim điện ảnh "Linh trạm – Bậc thầy giải nghiệp" đã có buổi casting tuyển chọn diễn viên. Ngoài đạo diễn của phim - Cang Nguyễn, ngồi ở vị trí giám khảo khách mời còn có NSND Bạch Tuyết và NSND Hồng Vân.

Buổi casting đã thu hút hơn 1.500 hồ sơ đăng ký. Trong đó có diễn viên đã thành danh ở dự án điện ảnh trăm tỷ như Kim Hải và nhiều cái tên quen thuộc với công chúng như: Lộ Lộ, Quang Sơn, Tú Tri, Võ Huy (Thế hệ kỳ tích), Ray Nguyễn (Tử chiến trên không), Diễm Trinh (Hoa khôi sông Vàm), diễn viên Hà Linh, Anh Tú, Dustin Nguyễn, Long đẹp trai,...

Dự án quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng tới casting như Long Đẹp Trai (áo vàng), Kim Hải (áo trắng).

Ngoài ra, buổi casting cũng có nhiều diễn viên trẻ tham gia... tất cả đều có phần thử vai khá ấn tượng và tạo nhiều dấu ấn khiến cho ê-kíp và ban giám khảo.

Trong buổi casting, NSND Bạch Tuyết đã dùng kinh nghiệm để thị phạm cách phát âm cũng như hành động sao để lấy nước mắt khán giả cho một số diễn viên trẻ.

Còn riêng về NSND Hồng Vân thì đưa ra những nhận xét về cách biểu đạt tâm lý từng tình huống cho bối cảnh các bạn chọn thử vai. Đây là những góp ý mà các bạn diễn viên rất cần cho con đường làm nghề của mình cũng như cơ hội tham gia "Linh trạm – Bậc thầy giải nghiệp".

Biểu cảm của 2 NSND khi xem các diễn viên casting.

Tại buổi casting, đạo diễn Cang Nguyễn chia sẻ: " Tôi và ê-kíp đã ấp ủ thai nghén hơn 1 năm cho dự án này. Nội dung phim làm về nhân quả nhằm hướng các định nghĩa về nghiệp và phước của một người được tạo thêm hay giải bớt phụ thuộc vào hành trình đi đến ánh sáng của chính bản thân trong vòng lặp của cuộc sống ".

Được biết, "Linh trạm – Bậc thầy giải nghiệp" dự kiến bấm máy vào quý 1 năm 2026 và dự kiến ra rạp cùng năm.