NS Hoài Linh livestream “phá đảo” MXH: 2 phút chỉ “Hello cả nhà” mà 18 nghìn người phải vào xem gấp

Từ trước đến nay, nhất cử nhất động mà NS Hoài Linh chia sẻ trên mạng xã hội vẫn luôn nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ người hâm mộ. Vào chiều ngày 15/3, nam danh hài bất ngờ livestream tâm sự cùng fan trên Facebook cá nhân và nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng khi thu về hơn 30 nghìn lượt like, 11 nghìn bình luận chỉ sau 30 phút. Đáng nói, lượt xem trực tuyến 2 phút sau khi nam danh hài livestream vượt mốc 18 nghìn người. Đến hiện tại, lượt tương tác vẫn không ngừng tăng lên chóng mặt.

Đáng nói, tất cả những gì danh hài Hoài Linh làm chỉ là... chào người hâm mộ, chớp mắt "cute hột me": "Hello cả nhà. Hello tất cả mọi người. Chúc mừng sức khoẻ". Nam NS dành phần lớn thời lượng livestream để cảm ơn, gửi lời chào đến từng người xem. Thậm chí, NS Hoài Linh còn thừa nhận rằng mình không biết phải nói gì. Điều này chứng tỏ độ hot không tưởng của nam nghệ sĩ đình đám. Đúng là hiện tượng hot đột biến của Vbiz, Hoài Linh làm gì cũng đều khiến công chúng phải đặc biệt chú ý.

Màn livestream với lượng tương tác khủng của danh hài Hoài Linh chứng tỏ sức hút cực lớn

Vì tình hình dịch bệnh kéo dài nên nghệ sĩ Hoài Linh dành lớn thời gian ở nhà làm vườn và tập tành chơi YouTube, nhưng lượt tương tác của nhưng sản phẩm video bình dị nam nghệ sĩ làm trên MXH đều nằm ở mức khủng đến mức khó tin