Novaland nói không liên quan đến dự án mà bà Trương Mỹ Lan đòi 2.500 tỉ đồng

Chiều 3-10, Công ty CP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland- NLV) đã đăng thông tin trên website của công ty gửi đến khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và đối tác với nội dung khẳng định không liên quan đến dự án Việt Phát và Công ty Tân Thành Long An mà trước đó tại tòa bà Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát) đã nêu.

Novaland cho rằng Novaland, một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu và uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay, luôn đặt việc tìm kiếm và mở rộng quỹ đất lên hàng đầu. Đây là một trong những trọng tâm hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh, năm 2022, Tập đoàn Novaland đã hợp tác với Công ty CP Đầu tư Tân Thành Long An để phát triển Dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Việt Phát. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Tân Thành Long An đã có yêu cầu tạm dừng việc phát triển dự án.

Công ty của Novaland tại TP HCM

"Novaland xin khẳng định không nhận được bất kỳ ủy quyền nào từ Công ty Tân Thành Long An để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác, bao gồm cả việc phát hành trái phiếu. Do đó, việc bà Trương Mỹ Lan đề cập đến việc đàm phán với Tập đoàn Novaland trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (ngày 1-10-2024) là hoàn toàn không có cơ sở"- thông báo của Novaland nêu.

Theo Novaland, trên thực tế, Novaland chỉ đóng vai trò là đơn vị phát triển dự án Việt Phát theo yêu cầu của Công ty Tân Thành Long An và không chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án này. Novaland khẳng định không liên quan đến việc phát hành gói trái phiếu An Đông, chuỗi khách sạn Liberty hay bất kỳ hoạt động nào khác của Công ty Tân Thành Lon An.

Trước đó, ngày 1-10, TAND TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng đối với dự án Tân Thành Long An, bị cáo này đề nghị Novaland thanh toán 2.500 tỉ đồng bằng tiền mặt cho bị cáo liên quan đến dự án Tân Thành Long An để khắc phục hậu quả của vụ án. Tân Thành Long An là một trong những doanh nghiệp bị cơ quan điều tra phong tỏa tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.

Được biết, dự án này được Vạn Thịnh Phát, Tân Thành Long An và đối tác đến từ Hàn Quốc liên doanh đầu tư. Dự án KCN Việt Phát được quy hoạch theo mô hình mới kết hợp giữa khu công nghiệp và khu đô thịcó tổng diện tích hơn 1.800ha, khi hoàn thành Việt Phát sẽ trở thành KCN có diện tích lớn nhất hiện nay.

Đóng cửa phiên giao dịch 3-10, cổ phiếu NVL đã giảm gần 2%, còn 10.850 đồng/cổ phiếu.